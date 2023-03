Diablo 4 verführt über 1 Million Spieler zum Zocken, weil es dafür ein viel zu süßes Geschenk gibt

Der erste Beta-Test von Diablo 4 ist vorbei. Laut Blizzard war dieser Test ein großer Erfolg, weilviele Spieler schon bis zu Level 20 gezockt haben. Warum das jedoch einen guten Grund hat und weshalb ein süßer Begleiter dran schuld sein könnte, erfahrt ihr hier.

So erfolgreich war die erste Beta von Diablo 4: Der erste Beta-Test war laut Blizzard ein starker Erfolg, denn mehr als 1 Million Spieler haben es geschafft, bis Level 20 zu grinden. Dabei muss man beachten, dass in dieser Beta nur Spieler zocken konnten, die Diablo 4 auch vorbestellt haben.

Es ist also sehr erstaunlich, das so viele Spieler mitgemacht haben. Zusätzlich ist es auch interessant zu sehen, das so viele Fans ihren Beta-Helden auf Level 20 hochgepusht haben. Es liegt nun die Vermutung nahe, dass ein süßes Geschenk die Spieler dazu animiert hat, die Beta so ausgiebig zu zocken.

Ein süßer Begleiter hat euch alle überzeugt weiter zu zocken

Warum ist Level 20 so ungewöhnlich? Nun, Blizzard hat vor der Beta mit einem Geschenk geworben, wenn ihr in der Beta euren Helden auf Stufe 20 hochzieht. Ihr bekommt dort nämlich einen süßen Wolf auf eurem Rücken, den ihr immer bei euch tragen könnt.

Das interessante dabei ist jedoch, dass ihr das Geschenk nicht nebenbei ergattern könnt, denn nach dem Abschluss des ersten Aktes bewegt ihr euch je nach Schwierigkeitsgrad zwischen Level 14 – 16.

Ihr müsst also aktiv die Welt erkundet haben, Dungeons abschließen, Nebenquests erledigen oder Gegner niedermetzeln, um eure Level in der Beta effizient auf 20 zu bringen.

Aus diesem Grund ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Spieler sich zuerst noch ihren süßen Bonus sichern wollten. Insgesamt sind deshalb mehr als 1 Million Spieler auf Level 20 angelangt, laut Blizzard.

Hab ich noch eine Chance, an das Geschenk zu gelangen? Auch als Nicht-Vorbesteller habt ihr noch die Chance, euch den Wolf zu gönnen. Am Wochenende vom Freitag, 24. März, 17:00 Uhr bis zum Montag, 27. März, 21:00 Uhr öffnet Diablo 4 seine Tore für die offene Beta. Dort kann jede Plattform kostenlos ohne Restriktionen die Beta testen.

Solltet ihr euch also den Wolf gönnen wollen, weil ihr Diablo 4 später kaufen möchtet, dann habt ihr mit der offenen Beta noch eine Chance dazu. Ihr müsst nur Level 20 erreichen. Den Wolf erhaltet ihr dann zum vollen Release von Diablo 4.

Findet ihr es überraschend, dass so viele Spieler bis Level 20 gezockt haben? Habt ihr auch bis Level 20 gezockt, nur um euch den Wolf zu sichern oder weil es euch so viel Spaß gemacht hat? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Alles zu offenen Beta von Diablo 4 findet ihr hier in unserer Übersicht.