Das, was alle Fans an Diablo 4 lieben, ist dem größten MMORPG-Streamer auf Twitch völlig egal

Am kommenden Freitag, dem 24. März 2023, können dann auch Nicht-Vorbesteller einen Blick in den neusten Ableger der beliebten Spielreihe werfen. Alle wichtigen Infos zur kommenden beta-Phase findet ihr hier:

„Ich mag die Art und Weise, wie PoE aussieht. Ich mag es, wie Torchlight Infinite aussieht. Ich mag die Art und Weise, wie Last Epoch aussieht. Ich mag es, wie Lost Ark aussieht. Ich glaube nicht, dass das eine so viel besser oder schlechter ist als das andere. Es ist einfach ein anderer Stil.“

Für Asmongold ist das alles nicht wichtig. Das sind alles nur andere Stile und ihm gefalle auch der Look von anderen, vergleichbaren Titeln wie Last Epoch und Lost Ark:

Kurz vor dem Ende des Videos sprach er den Look des Hack’n’Slay-Titels an und machte deutlich, wie egal ihm dieser sei: „Es ist mir eigentlich egal, wie das Spiel aussieht. Das ist wirklich die Wahrheit.“

Was lieben die Fans und ist dem Streamer egal? Die Optik. Asmongold reagierte in einem Stream auf eine YouTube-Review zu Diablo 4. Dabei streute er immer wieder seine eigenen Gedanken und Eindrücke zu der Beta von Diablo 4 ein.

