Baldur’s Gate 3 Guide zu den Companions – So erstellt ihr die beste Gruppe

In Baldur’s Gate 3 reist ihr nicht allein durch die Welt, sondern habt Begleiter (Companions) an eurer Seite. Doch welche Begleiter passen zu mir und wie sieht eine perfekte Gruppe aus? Wir von MeinMMO verraten es in diesem Guide.

Was steckt hinter den Companions? Dabei handelt es sich um NPCs, die ihr rekrutieren könnt, damit sie sich eurer Gruppe anschließen. Sie unterstützen euch sowohl im Kampf als auch in der Erkundung. Sie alle haben eigene Fähigkeiten, Attribute, Ausrüstungen und eine Hintergrundgeschichte.

Eine Gruppe kann im Spiel aus insgesamt vier Charakteren bestehen – euch selbst eingeschlossen. Allerdings könnt ihr alle Begleiter freischalten und so austauschen. Außerdem sind mit allen Begleitern auch Romanzen möglich.

Wie viele Companions gibt es? Derzeit habt ihr in Baldur’s Gate 3 die Auswahl aus zehn Begleitern. Sie repräsentieren auch die Klassen, die ihr selbst spielen könnt:

Lae’zel (Kämpferin)

Schattenherz (Klerikerin)

Gale (Magier)

Wyll (Hexenmeister)

Astarion (Schurke)

Karlach (Barbarin)

Halsin (Druide)

Jaheira (Druidin)

Minsc (Waldläufer)

Minthara (Paladin)

Welche Begleiter sind die stärksten? Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, doch Lae’Zel, Gale und Astarion gehören in der Regel zu denen mit dem höchsten Ranking. Doch die pure Stärke allein ist nicht entscheidend. Wichtiger ist, welche Rolle sie in der Gruppe erfüllen und dass ihr eine ausgewogene Gruppe habt.

Wie eine solche Gruppe aussieht, erklären wir euch jetzt.

Eine ausgewogene Gruppe für Anfänger

Welche Komponenten sollte jede Gruppe erfüllen? Gruppen in Baldur’s Gate 3 lassen sich unterschiedlich aufbauen, etwa mit einem Fokus auf viel Schaden, einem Fokus auf Stealth oder einem Fokus auf Dialoge und unterhaltsame Erlebnisse.

Wir empfehlen für Anfänger jedoch erstmal eine ausgewogene Gruppe, bestehend aus:

Einem Nahkämpfer

Einem Supporter

Einem offensiven Magier

Einem Generalisten

Je nachdem, welche Rolle ihr davon selbst einnehmt, könnt ihr also eure Gruppe mit den drei Begleitern passend zusammenstellen.

Welche Klasse erfüllt welche Rolle?

Nahkämpfer sind Barbar, Kämpfer, Schurke, Mönch und Paladin

Supporter sind Druide, Kleriker und Barde

Offensive Magier sind Hexenmeister, Zauberer und Magier

Generalisten sind Barde, Waldläufer und Schurke

Eine gute Gruppe besteht beispielsweise aus Lae’zel im Nahkampf, Schattenherz als Supporter, Gale als Magier und ihr selbst als Generalist wie Barde, Schurke oder Waldläufer.

Das Schöne an diesem Aufbau ist, dass er in beide Richtungen funktioniert: Ihr könnt eure Gruppe eurer Klasse anpassen oder auch eure Klasse an eure Gruppe, wenn ihr etwa bestimmte Begleiter ins Herz geschlossen habt.

Setzt nicht auf die immer gleichen Attribute

Welchen Fehler solltet ihr bei eurer Gruppe vermeiden? In Baldur’s Gate 3 gibt es sechs Attribute:

Stärke: Für Trefferchance und Schaden mit Nahkampfwaffen

Geschicklichkeit: Für Trefferchance und Schaden mit Fernkampfwaffen oder Finesse-Waffen (Dolche, Säbel, Rapier)

Konstitution: Für die Anzahl an Lebenspunkten beim Charakter

Intelligenz: Für den Zauberwert von Magiern

Weisheit: Für den Zauberwert von Druiden, Klerikern und Waldläufern

Charisma: Für den Zauberwert von Hexenmeistern, Barden, Paladinen und Zauberern.

Bei eurer Gruppe solltet ihr immer darauf achten, dass ihr Attribute nicht zu stark besetzt. Bestünde eure Gruppe nur aus Charakteren, die auf Stärke setzen, dann folgen daraus zwei Probleme: Zum einen findet ihr mitunter nicht schnell genug Ausrüstung für alle Charaktere und zum anderen sind die Drops mit anderen Stats nutzlos für euch – egal, wie gut der Drop ist.

Unsere ausgewogene Gruppe besteht aus Lae’zel, der auf Stärke setzt, Schattenherz, die Weisheit benötigt, Gale, die auf Intelligenz und ihr selbst, mit dem Fokus auf Geschicklichkeit. Viel besser lässt es sich kaum verteilen.

Die “besten” Gruppen in der Offensive

Was sind die stärksten Gruppen? Wer sich rein auf viel Schaden konzentriert, hat zwei gute Optionen, wobei sich eine mehr auf Nahkampf und eine mehr auf Fernkampf bezieht.

Die Nahkampf-Gruppe setzt auf:

Lae’zel als Kämpfer

Astarion als Schurke oder Gale als Magier

Euch selbst jeweils in der anderen Rolle

Schattenherz als Klerikerin, die ebenfalls im Nahkampf steht

Diese Kombo verursacht viel Schaden, steht immer eng zusammen und fühlt sich einfach sehr gut an.

Für die reine Fernkampf-Gruppe setzt ihr auf:

Euch selbst, entweder als Hexenmeister oder als Waldläufer

Gale als Magier

Wyll als Hexenmeister oder Minsc als Waldläufer (abhängig von euch selbst)

Jaheira als Druidin oder Schattenherz als Klerikerin

Diese Kombo setzt darauf, dass ihr Feinde so schnell ausschaltet, dass ihr gar keinen Tank benötigt. Die Variante ist etwas riskant, kann sich aber am Ende sehr lohnen, weil sie einfach unglaublich viel Spaß macht.

Eine dritte lustige Kombo setzt auf viel Stealth und Charisma und wird gerne auch als “Social-Group” bezeichnet:

Ihr selbst als Barde oder Paladin für viel Charisma

Wyll als Hexenmeister mit viel Charisma

Astarion als Schurke mit Stealth und Sneak-Attacks

Schattenherz als Klerikerin mit Stealth

Im Grunde sind eurer Fantasy in Baldur’s Gate 3 aber keine Grenzen gesetzt.

Was sagt ihr zu den Companions? Welche Begleiter habt ihr vielleicht auch besonders ins Herz geschlossen?

Weitere nützliche Tipps findet ihr hier: Baldur’s Gate 3: „Gamer-Gehirn ausschalten“ Fan gibt 5 hilfreiche Tipps, die selbst erfahrene Gamer nicht kennen.