Baldur’s Gate 3: Bester Hexenmeister Build – So spielt ihr Wyll richtig

Mystisches Arkanum ermöglicht euch einen Zauber des 6. Grades auszuwählen, den ihr einmal pro langer Rast kostenlos verwenden könnt – ohne einen Zauberslot zu verschwenden. Todeskreis ist ein starker AoE-Nekromantiezauber, der Schaden in Höhe von 8-48 verursachen kann. Zauber mit Flächenschaden dabei zu haben ist allgemein immer eine gute Idee. Alternativ empfehlen wir euch Untote erschaffen, wodurch ihr eine Leiche auferstehen lassen könnt, die an eurer Seite kämpft.

Dimensionstor kann vielseitig verwendet werden. Mit diesem Zauber könnt ihr euch und einen Verbündeten an eine Stelle eurer Wahl teleportieren, die in eurem Sichtfeld ist. Euer Verbündeter darf nur mittelgroß sein.

Hunger von Hadar bewirkt AoE-Schaden und zusätzlich Blindheit bei denjenigen, die sich in dem Bereich des Zaubers befinden. Der Bereich zählt als schwieriges Gelände. Hunger von Hadar fügt kontinuierlich Schaden zu (über mehrere Runden), während sich Feinde in seinem Einflussbereich aufhalten. Der Bereich zählt als schwieriges Gelände, wodurch alle darin verlangsamt werden.

Zurückdränger Strahl ist ein passives Merkmal für euren Schaurigen Strahl, das gewechselt werden kann. Mit dieser Passive kann euer Schauriger Strahl Gegner zurückwerfen, was ziemlich praktisch sein kann. So könnt ihr beispielsweise Gegner in den Abgrund schleudern.

Der Zauber Person festhalten eignet sich sehr gut in Kombination mit Nahkämpfern in eurer Gruppe. Wenn der Zauber gelingt, kann das Ziel (muss humanoid sein) sich nicht mehr bewegen, keine Aktion oder Reaktion ausführen. Zudem treffen alle Nahkampfangriffe stets kritisch, wodurch massiv Schaden verursacht werden kann.

Wyll ist ein Gefährte in Baldur’s Gate 3 , der standardmäßig Hexenmeister ist. Wir zeigen euch in diesem Guide, wie ihr das Beste aus der Klasse herausholen könnt – egal, ob als Wyll oder als eigener Charakter.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to