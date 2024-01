Baldur’s Gate 3: Ein Speedrun rauscht direkt ins geheime Zimmer der Entwickler

Die Speedrunnerin Mae stellte mehrere Weltrekorde für Speedruns in Baldur’s Gate 3 auf. Im Rahmen eines Charity-Events führte sie ihr Können vor und sprang direkt in ein eigentlich verstecktes Areal der Entwickler.

Wer ist Mae? Die Youtuberin Mae startete ihren Kanal vor ca. 5 Monaten. In ihren Videos stellt sie regelmäßig neue Speedrun-Rekorde in Baldur’s Gate 3 auf. Wir berichteten bereits über so einige ihrer Erfolge:

Aktuell hält Mae die offiziellen Weltrekorde für sogenannte Any-%- sowie den All-Act-Speedrun.

Any-%-Speedruns haben als Ziel, in möglichst kurzer Zeit die Credits auszulösen. Das kann in Baldur’s Gate 3 zum Beispiel passieren, wenn sich Companion Gale am Ende von Akt 2 in die Luft jagt. Wichtig ist, dass nicht das offizielle bzw. von den Entwicklern erdachte Ende des Spiels erreicht werden muss. Maes Rekord liegt aktuell bei ca. drei Minuten.

Wenn man darauf pocht, alle Akte von Baldur’s Gate 3 gespielt zu haben, befindet man sich in der All-Act-Kategorie. Hier soll das von den Entwicklern programmierte Ende von Akt 3 möglichst schnell erreicht werden. Mae hielt lange auch diesen Rekord. Ihre Bestzeit liegt bei ca. 30 Minuten.

Auch versuchte sie sich an den sogenannten Sex-Speedruns: Der Charakter Lae’zel war bis zu einem Hotfix sehr leicht von intimen Stunden zu überzeugen. Das führte dazu, dass Speedrunner versuchten, sie möglichst schnell in die Kiste zu bekommen. Mae schaffte dies zuletzt in unter zwei Minuten. An dem Rennen zum Bärenliebe-Rekord nahm sie jedoch noch nicht offiziell teil.

Was für ein Charity-Event war es? Das Charity-Event fand am 20. Januar 2024 in Pittsburgh (Pennsylvania) in den USA im Rahmen des diesjährigen Awesome Games Done Quick -Events statt. Dort streamte Mae nach eigenen Angaben vor ca. 80.000 Twitch-Zuschauern und Besuchern in der Halle mehrere Speedruns. Sie gab dabei auch Insights und erklärte ihre Techniken.

Hier könnt ihr Maes Auftritt auf YouTube sehen:

Awesome Games Done Quick findet seit 2010 jährlich im Januar statt. Dabei treffen sich Speedrunner verschiedener Games und Kategorien, um im Livestream ihre Fähigkeiten zu zeigen. Während des Programms werden Spenden gesammelt. In diesem Jahr erreichten sie 2.539.432 $, die der Prevent Cancer Foundation zugutekommen sollen.

Achtung, Spoiler: Im Folgenden lest ihr Spoiler für Akt 3 von Baldur’s Gate 3.

Was hat es mit dem Entwicklerraum auf sich? Mae erreicht den Entwicklerraum nach ca. 25 Minuten des Speedruns. Dafür steckt sie ihren toten Tav via einem umgedrehten Taschendiebstahl in das Inventar des Akt-3-Gegners Orin, als diese als kleines Mädchen verkleidet den Spielercharakter aufsucht.

Wichtig ist, dass sie die Cutscene, die Orin für gewöhnlich automatisch triggert, mit einer anderen Cutscene unterbricht und so an Orin herankommt, während sie noch verkleidet ist.

Als Nächstes befiehlt Mae einer Magierhand, Orin zu schubsen. Gleichzeitig lässt sie ihren aktiven Charakter, eine auf Beschwörungsmagie geskillte Jaheira, ihr Klassen-Feature nutzen: Jaheira will sich zum toten Tav teleportieren. Da dieser in Orins Inventar liegt, bringt das den Charakter in den geheimen Entwicklerraum.

Was ist ein Tav? Tav ist der Standardname, den ein selbst gestallteter Charakter in Baldur’s Gate 3 trägt. Dieser kann nachträglich noch nach Belieben angepasst werden. Die Community bezeichnet der Einfachheit halber alle Charaktere, die selbst gebaut worden sind, als Tavs.

Entwicklerräume wie diese werden von den Devs genutzt, um schnell auf für die jeweilige Szene benötigte Items zugreifen zu können. In diesem Fall finden sich hier ein paar Notizen, Bücher, Messer, eine Truhe und zwei Charakterversionen von Orin selbst.

Mae kommentiert den Besuch im Raum nur knapp und triggert die nächste zu überspringende Cutscene. Tatsächlich besucht sie noch einen anderen Entwicklerraum, um einen zweiten Speedrun zu zeigen. Hierbei geht sie auf eine andere Möglichkeit ein, den komplexen Anfang von Akt 3 zu umgehen.

Insgesamt stellte Mae während des Streams unter Beweis, dass sie wirklich weiß, was sie tut, wenn es um Speedruns geht. Im Stream erklärt sie auch ihre Techniken, darunter das berüchtigte Shadow-Boxing. Während sie und viele andere versuchen, Baldur’s Gate 3 möglichst schnell abzuschließen, versuchen andere sich an immer mächtigeren Builds: Baldur’s Gate 3: Attacke macht 11.700 Schaden, löscht den Boss aus Akt 1 direkt