Baldurs Gate 3: Natürlich gibt es einen Speedrun für „Bärenliebe“ und der Weltrekord liegt bei 50 Minuten

Der Bekanntheitsgrad von Baldur’s Gate 3 schoss ca. drei Wochen vor Release mit dem Teaser für die mittlerweile berühmt-berüchtigte Bärenliebesszene durch die Decke. Nun hat ein Speedrunner die Szene in seinem Game freigeschaltet – im Weltrekord von 50 Minuten.

Um welchen Speedrun geht es? Der neue Sex-Speedrun wurde von Youtuber weedmoder (Youtube) veröffentlicht. Der Kanal hat aktuell 6 Videos von denen sich drei um Baldur’s Gate 3 drehen. Unter anderem erklärt der Youtuber, wie Speedruns im Game funktionieren.

In seinem Weltrekord-Video erreicht weedmoder die berühmt-berüchtigte Sexszene mit dem Druiden Halsin innerhalb von nur 50:30 Minuten. Zu beachten ist dabei, dass es sich um einen sogenannten Any% -Run handelt. Die meisten Speedruns in Baldur’s Gate 3 fallen in diese Kategorie.

Zuletzt berichteten wir über den dann aktuellen Rekord von Youtuber Mae, der einen vollen Run in 30 Minuten schaffte. Mae schaffte es auch, in einem Any% -Speedrun das Game innerhalb von nur 4 Minuten abzuschließen.

Neben den vollen und Any% -Speedruns gibt es in Baldur’s Gate 3 auch eine Rege Community, die versucht, in immer neuen Rekordzeiten Sexszenen mit einem Companion freizuschalten. Bis Patch 4 war dies möglich, indem man die Githyanki-Companion Lae’zel beeindruckte.

Ein Speedrun mit dem Bärensexziel ist jedoch neu.

Bärenliebe in Baldur’s Gate 3 freizuschalten ist komplex

Warum ist das cool? Um Lae’zel wie oben beschrieben dazu zu bringen, eine heiße Nacht anzubieten, musste man nur einen Tiefling im Smaragdhain anpöbeln. Druide Halsin hingegen, der Partner des Spielercharakters in der Bärensexszene, braucht weit mehr als unfreundliche Worte:

Wer seinen Charakter mit Halsin zusammen bringen möchte, muss ihn in Akt 1 erst einmal aus der Gefangenschaft der Goblins befreien. Vermutlich ist es auch hilfreich, den Hain zu retten und sich nicht mit den Goblins zu verbünden.

Wenn alles geklappt hat, schließt sich Halsin eurem Camp an. In Akt 2 beginnt die richtige Arbeit: Halsin hat ein schweres Trauma, dass ihr ihm in einigen Quests zu lösen helft. Seid ihr weit genug und vor allem erfolgreich fortgeschritten, wird er auch endlich für eure Kampfgruppe freigeschaltet.

Aber erst in Akt 3 könnt ihr damit beginnen, ihn wirklich zu romancen. Und auch hier müsst ihr noch einmal richtig Gas geben, da Halsins Eindruck von eurem Charakter zu Beginn auf neutral steht – obwohl ihr ihm bereits wirklich viel zur Seite gestanden habt.

Und auch erst, wenn ihr seine Zustimmung für euren Charakter entsprechend gehoben sowie die korrekten Dialogoptionen gewählt habt, wird er euch seine Gefühle gestehen.

All dies in nur 50 Minuten und 30 Sekunden zu schaffen, ist im Hinblick auf die ganzen zu nehmenden Hürden, beeindruckend.

Wenn ihr die lange Romance-Quest erfolgreich abschließt, erwartet euch Halsin mitten in der Natur. Den Bär bringt Halsin allerdings eher zufällig ins Spiel. Am Ende ist es eure Entscheidung, ob ihr Halsin als Mensch oder Tier in der Szene haben wollt. Entsprechend verläuft sie auch anders.

Was war die Strategie des Speedrunners? Wie schon andere Speedrunner zuvor, nutzt weedmoder die Kombination aus Feather Fall und Enhance Leap , um mit seinem Charakter schneller voranzukommen. Als nächstes bedient er sich dem alten Shadowboxing -Trick, bei dem die Companion Schattenherz erst getötet und dann in eine Kiste gesteckt wird.

Mit den nun getroffenen Vorbereitungen macht sich der Youtuber daran, die bereits oben beschriebenen nötigen Schritte in Halsins Romance-Quests erfolgreich abzuschließen. Dafür nutzt er unter anderem den gekidnapped -Glitch, um einen in einen Gnom verwandelten Charakter auf den Schultern zu tragen. In einem der wichtigsten Kämpfe heilt er seine Charaktere auch, indem er den Schwierigkeitsgrad des Runs nach oben und unten anpasst.

weedmoder erklärt alle seine Schritte in seinem Youtube-Video. Aus Spoiler-Gründen möchten wir hier nicht mehr Details zur Lösungsstrategie verraten. Ihr könnt euch den Speedrun aber hier ansehen:

Wieso ist die Szene so wichtig für Larian Studios und das Spiel? Baldur’s Gate 3 ist zwar eine Fortsetzung der zwei vorherigen Teile, erschien aber 23 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Baldur’s Gate 2. Zudem sind rundenbasierte RPGs aktuell weniger in Mode als Spiele mit Action-basiertem Kampfsystem.

Im Rahmen eines Live-Streams mit den Entwicklern zeigte Larian Studios einige ihrer Features, darunter eben die Sexszene mit Halsin in Bärengestalt. Dies überraschte Fans und Journalisten gleichermaßen, was eine Welle an Berichterstattungen und Community-Posts auslöste.

Die Szene wurde schnell so bekannt, dass auch Personen außerhalb des C-RPG-, Dungeons-&-Dragons- oder Baldur’s-Gate-Cosmos auf das Spiel aufmerksam wurden. Dass der Live-Stream auch einen Bann auf TikTok für Larian nachsichzog, wirkte sich noch einmal mehr positiv auf den Bekanntheitsgrad des Spiels aus.

Bei den Golden Joystick Awards 2023 räumte Larain Studios mit ihrem Hit-Game übrigens eine ganze Menge Auszeichnungen ab:

