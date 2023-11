Baldur’s Gate 3: Speedrunner nimmt Kritik persönlich, schafft alle 3 Akte des Steam-Hits in 30 Minuten

Der Youtube-Speedrunner Mae hat seinen eigenen Speedrun-Rekord für den Steam-Hit Baldur’s Gate 3 bereits einmal unterboten. Nach großer Kritik aus der Community hat er sich der Herausforderung gestellt und alle drei Akte in 30 Minuten durchgespielt.

Wer ist Mae? Mae ist der Name des Youtube-Kanals eines Speedrunners. Dieser stellt sich immer wieder vor die Herausforderung, Videospiele schnellstmöglich zu beenden. Mae startete den Kanal mit einem sogenannten Any-%-Speedrun für Baldur’s Gate 3 im August und hat sich mittlerweile auch an Starfield gewagt.

Was ist ein Any-%-Speedrun Ein regulärer Speedrun umfasst, dass ein Spiel von Anfang bis zum offiziellen Ende – also 100% – gespielt wird. Bei Games wie Baldur’s Gate 3, die unendliche Abschlussmöglichkeiten haben, kommen sogenannte Any-%-Speedruns zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Speedruns, die nach einem nicht festgesetzten Prozentsatz bereits beendet wurden und nicht das von den Entwicklern vorgegebene Ende erreichen. Hier zählt, dass der Spieler die Credits sieht. Nicht mehr und nicht weniger.

Wir berichteten über Maes ersten Speedrun-Rekord im August. Dafür lies er den Charakter Gale sich selbst in die Luft jagen. Die Credits rollten nach nur 10:03 Minuten:

Spieler findet geheimes Ende in Baldur’s Gate 3, muss den beliebtesten Charakter opfern, ist aber immerhin schnell

Der Youtuber unterbot seinen eigenen Rekord Anfang September mit einem neuen Any%-Run in unter 5 Minuten Spielzeit:

Weltrekord: Speedrunner spielt Baldur’s Gate 3 in 4 Minuten durch, indem er Schattenherz in eine Kiste steckt

„Ich weiß jetzt, dass ich ein falscher Speedrunner war …“

Wie hat die Community reagiert? Die Community reagierte grundsätzlich positiv, überrascht und euphorisch. Viele machten Scherze wie du hast mich um ca. 100 Stunden unterboten oder Kurzes Video, keine Dialog-Spoiler, Unterwäsche-Ende, das ist der perfekte Speedrun .

Leider bekam Mae auch viele negative Kommentare, die er am Anfang seines neuen Videos featured:

So zu tun, als ob man das Spiel in Akt 2 besiegt hat, ist dumm, man kann genauso gut einfach das Ende mit dem Gedankenschinder wählen und in 50 Sekunden fertig sein, es ist das gleiche Ende.

Können wir diese Kategorie verbieten? Da kann man keine echten Speedruns finden, sondern nur diesen langweiligen Käse

„… also habe ich beschlossen, den Rekord für alle Akte um 12 Minuten zu unterbieten“

Achtung Spoiler: Im Folgenden lest ihr Spoiler für alle Akte von Baldur’s Gate 3.

Und was hat Mae mit dem Feedback gemacht? Der Youtuber nahm die Kommentare als Herausforderung an. Nachdem er seinen eigenen 4-Minuten-Rekord noch einmal mit einem weiteren Any-%-Speedrun auf Youtube mit 3:32 unterbot, setzte er sich an einen vollen Speedrun mit allen drei Akten.

Und Mae hat es geschafft. Der neue Speedrun-Rekord liegt nun bei ihm mit 30:22 Minuten – ganz ohne Gale und dessen Explosion:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Um das zu schaffen hat Mae einige seiner alten, aber auch einige neue Tricks verwendet. Hier eine Auswahl:

Die Party bestand die meiste Zeit aus einem selbst gestallteten Tav und Schattenherz.

Die Kombination der Zauber Featherfall und Enhance Leap kam erneut zum Einsatz, um schneller über die Map springen zu können. Dafür muss Schattenherz Tav töten, sonst bleibt der Glitch nicht aktiv.

und kam erneut zum Einsatz, um schneller über die Map springen zu können. Dafür muss Schattenherz Tav töten, sonst bleibt der Glitch nicht aktiv. In Akt 2 klaut Mae mit einer Dunstwolke einen Trank, umgeht somit den Kampf gegen Balthazaar und springt zum Ende von Akt 2.

Akt-3-Bösewicht Orin verkleidet sich einmal als Kind. Mae triggert während dieser Szene eine mit Schattenherz und verhindert so, dass sich Orin zurückverwandelt. So kann die Party Orins Plot-relevanten Gegenstand einfach klauen.

Der gesamte Speedrun ist ein einziges Meisterwerk an ausgenutzten Glitches, Bugs und Effekten. Da Mae sich aber strikt daran hält, alle drei Akte zu spielen, sollte dieser Run die Kritiker ein für alle Mal verstummen lassen.

Seid ihr eigentlich schon mit eurem ersten Run von Baldur’s Gate 3 durch? Egal ob Speed- oder normal. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat die 200 Stunden-Marke schon überschritten und das Ende ist noch nicht in Sicht:

Ich bin nach 200 Stunden immer noch im 1. Durchgang von Baldur’s Gate 3