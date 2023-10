Ich bin nach 200 Stunden immer noch im 1. Durchgang von Baldur’s Gate 3

Wie sieht es mit den anderen Tavs in Baldur’s Gate 3 aus? Seit ihr noch am Spielen und wie viele Stunden habt ihr mittlerweile auf dem Buckel?

Ich fürchte, die ganz großen Releases der letzten Zeit werden mich jetzt eher enttäuschen. Also werde ich mich wohl erst einmal wieder einem kleineren Indie-Game widmen, wie Cocoon, einem Puzzle-Adventure, bei dem Welten in einer Kugel existieren, die man auf dem Rücken trägt.

Außerdem habe ich bei jeder einzelnen Stelle im Kopf, wie ich es diesmal besser machen könnte. Als wäre dieser XXL-Run gerade nur die Vorbereitung für den nächsten. Meinen jetzigen Durchlauf spiele ich als Dark Urge , was für mich die perfekte Erfahrung ist dieses Spiel zu erleben. Diese Questreihe zu erleben , hat es in sich!

Ich zerstörte einen Druidenhain , es gab einen Genozid an Tieflingen, ich metzelte noch ein paar Goblins nieder, in der Hoffnung, hier irgendwas reißen zu können und einen wichtigen Druiden zu retten. Der war da aber schon tot.

Insert

You are going to send email to