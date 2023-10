Baldur’s Gate 3: Den Druidenhain auszulöschen zählt als unmoralisch, aber ein Spieler hat gute Gründe

[…] Wenn du nicht weißt, dass du sehr mächtig bist, würdest du auf keinen Fall zustimmen, drei Anführer zu ermorden und ein ganzes Lager von Goblins auszulöschen. Und an diesem Punkt der Geschichte bist du ohne Erinnerungen und ungefähr auf Stufe 4, also sage ich Halsin, dass ich nicht anders kann, als den Pfad des Underdark einzuschlagen, wie er es empfiehlt.[…]

Kürzlich traf ein Spieler in Baldur’s Gate 3 eine unkonventionelle Entscheidung in Bezug auf den Druidenhain, die seine moralischen Grundsätze in Frage stellte. Die Wahl des Schicksals des Druidenhains ist eine der ersten, die den Spielern in der Welt von Faerûn präsentiert wird. Statt ihn zu retten, entschied sich dieser Spieler jedoch dafür, den Druidenhain auszulöschen.

Ein Spieler in Baldur’s Gate 3 hat gute RP-Gründe für seine unmoralische Entscheidung, den Druidenhain auszulöschen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Insert

You are going to send email to