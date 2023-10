Baldur’s Gate 3: Wenn ihr genug Charisma habt, könnt ihr die schwierigsten Gegner zu Tode reden

Ein Spieler namens legomanicc89 berichtet auf Reddit von seinen Erfahrungen im zweiten Akt des Spiels. In seinem ersten Spieldurchlauf hatte der Spieler einen Zauberer erstellt und sprach mit so ziemlich jedem, den er in Faerûn traf. Dennoch führte fast jede Begegnung mit einem Boss zu einem Kampf.

Während viele Spieler in Baldur’s Gate 3 in der Regel auf ihre kämpferischen Fähigkeiten und Zauber zurückgreifen, um sich ihren Weg durch das Abenteuer zu bahnen, gibt es auch einen anderen Weg – die Macht der Worte. Denn mit einem hohen Charisma-Wert und besonders wenn ihr Barde spielt, könnt ihr mit euren Worten schwierige Gegner sozusagen zu Tode quatschen.

Ihr könnt in Baldur’s Gate 3 die schwierigsten Gegner mithilfe von Worten umfallen lassen. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

