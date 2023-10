Spieler von Baldur’s Gate 3 sprechen über ihre dümmsten Fehler: „Wyll trug nur noch eine Unterhose“

… und so wurde Wyll in einen Lemur verwandelt.

Ich habe Wyll im Hain nicht bemerkt, ich wusste einfach nicht, dass er ein Begleiter ist. Dann ist er meinem Camp beigetreten und ich dachte mir „Oh, ok.“ Direkt danach hatte ich seine Quest sofort vergessen. Am Ende von Akt 2, während du durch das Tor zum Boss gehst, hörst du die Erzählerin, die so etwas sagt wie: „Dir wird klar, dass du irgendetwas wichtiges vergessen hast …“

Wenn man alle Warnungen von NPCs in den Wind schlägt, dann kann gerade der Einstieg in Akt 2 auch besonders schwierig sein. Denn dort findet man einen Schattenfluch, der aber nur dann gefährlich ist, wenn man keine Lichtquelle bei sich trägt. SixThirtyWinterMorn erlebte den so:

Die Rede ist dabei von der Begegnung mit Vlaakith in der Krippe. Wer der gottgleichen Herrscherin zu lange auf den Keks geht, erlebt hier einen Zauber, der mächtiger als alles ist, was Spieler-Charaktere lernen können. Sie „wünscht“ sich nämlich einfach euren Tod – der sofort eintritt.

Wyll chillte dann einfach in Unterhosen im Camp mit seinem Weinkelch, störte das offenbar gar nicht, während ich energisch nach „Wie zieht man Begleitern in BG3 wieder Kleider an“ googelte.“

Solches Unwissen oder kurze Unaufmerksamkeit kann zu lustigen Fehlern führen, über welche die Community von Baldur’s Gate 3 dann angeregt diskutiert und ihre Erlebnisse miteinander teilt. Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 hat der Spieler HeavyMetalWorrier berichtet, was ihm so widerfahren ist:

Welche beknackten Fehler man in Baldur’s Gate 3 machen kann, verraten viele nur allzu gerne – so wurde Wyll für viele etwa „aus Versehen“ ein Lemur.

Insert

You are going to send email to