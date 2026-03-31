Schauspieler von Astarion hatte so viel Spaß an Baldur’s Gate 3, dass es seiner Gesundheit schadete, sein Fazit heute: „Es ist dumm“

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2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Schauspieler von Astarion hatte so viel Spaß an Baldur’s Gate 3, dass es seiner Gesundheit schadete, sein Fazit heute: „Es ist dumm“

Einer der Schauspieler aus Baldur’s Gate 3 berichtet von einem Burnout, den er während der Arbeit an dem Spiel bekam. Und das trotz seiner großen Leidenschaft für das Projekt.

Was war Neil Newbons Aufgabe bei Baldur’s Gate 3? Obwohl viele Neil Newbon nur davon kennen, dass er den Charakter Astarion im Spiel spielt und spricht, war der Schauspieler im Zuge der Entwicklung noch für andere Aufgaben zuständig.

Beispielsweise leistete Neil Newbon nicht nur für Astarion das Motion Capture, sondern auch noch für zahlreiche andere Charaktere des Rollenspiels. Außerdem übernahm er Regie-Aufgaben und war allgemein beratend für das Projekt tätig.

Insgesamt 4,5 Jahre arbeitete Neil Newbon an dem Spiel. Die Zeit ging aber wohl nicht spurlos an ihm vorbei.

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Burnout trotz Leidenschaft

Wie hat es seiner Gesundheit geschadet? Neil Newbon liebte zwar die Arbeit an Baldur’s Gate 3 – er bezeichnet Baldur’s Gate 3 auch als eines seiner besten Projekte –, trotzdem schützte ihn das nicht vor einem Burnout, ausgelöst durch die viele Arbeit. In einem Interview mit FRVR sprach der Schauspieler über diese Zeit, in der er phasenweise vollkommen ausgebrannt war.

Der Schauspieler berichtet, er habe einen oder zwei körperliche Burnouts gehabt, die wohl auch ziemlich heftig gewesen seien. Es sei schwierig, von der Arbeit den nötigen Abstand zu nehmen, wenn man viel Leidenschaft für diese übrig hat. Weiter meint er, es sei eine Herausforderung, sich nicht im Arbeitsalltag zu verlieren.

Es ist schwierig, es nicht zu lieben, aber manchmal muss man eine Pause davon machen, gerade weil man es liebt. Es ist dumm.

– Neil Newbon gegenüber FRVR

Sein Ratschlag sei deswegen, mehr bewusst auf sich selbst zu achten, Pausen einzulegen und sich auf seine engsten sozialen Kontakte zu konzentrieren. Er meint, man müsse nicht ständig Dinge für andere erledigen.

Neil Newbon lobte dann noch das Entwicklerstudio Larian und die Produktionsfirma PitStop Productions. Laut ihm hätten sie einen guten Umgang mit der Situation gezeigt und ihn in dieser schwierigen Zeit unterstützt.

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Auch eine andere Schauspielerin klagte über Schwierigkeiten bei Baldur’s Gate 3. Allerdings kommt das wohl eher daher, dass ihr Charakter sehr beliebt bei den Spielern ist: Schattenherz wurde in Baldur’s Gate 3 so oft geküsst, dass die Schauspielerin klagt, sie habe sich die Zunge gezerrt

Quelle(n): Frvr.com
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