Schattenherz wurde in Baldur’s Gate 3 so oft geküsst, dass die Schauspielerin klagt, sie habe sich die Zunge gezerrt

Baldur’s Gate 3 veröffentlichte zum Geburtstag verschiedene Statistiken – auch, wer am meisten geküsst wurde. Darauf reagierte die „Gewinnerin“ mit dem perfekten Clip.

Vor einigen Tagen deckte Larian verschiedenste Zahlen über das Spielverhalten aller auf, die sich an Baldur’s Gate 3 versucht hatten.

Da waren verschiedenste Infos dabei.

Zum Beispiel hatten nur 34 Spieler überhaupt eines der seltensten Enden im Spiel gespielt.

Knapp 1,9 Millionen Spieler wurden in ein Stück Käse verwandelt, während 3,5 Millionen Spieler ein geheimes Dinosaurierlevel fanden.

Und auch über das Kussverhalten mit den Companions wurde gesprochen.

So wurde offengelegt, dass der Vampir Astarion beispielsweise ganze 15 Millionen Küsse bekommen hat, während die Drow Minthara mit nur 169.937 Küssen auf dem letzten Platz abschloss.

Ganz oben rangiert allerdings Schattenherz: Die Shar-Jüngerin wurde gleich 27 Millionen Mal geküsst, und 48,8 % der Spieler erlebten auch ihre finale Romanzen-Szene.

Sie scheint also die Favoritin in der Community zu sein. Und darauf antwortete nun auch ihre Schauspielerin humorvoll.

Schattenherz’ Stimme antwortet mit dem perfekten Clip

Nachdem die Zahlen von Larian auf der Plattform X.com veröffentlicht wurden, reagierte nun auch Synchronsprecherin Jennifer English auf die riesige Kuss-Anzahl – und das ziemlich passend:

Die Synchronsprecherin teilte einen Clip, in dem sie bei der Arbeit zu sehen ist. Im Mo-Cap-Anzug, mit dem Bewegungen erfasst werden, nimmt sie offensichtlich gerade Lines für das Spiel auf.

Im Video sagt sie: „Congratulations. I think I’ve sprained my tongue“ – also in etwa „Glückwunsch. Ich glaube, ich habe mir die Zunge gezerrt.“ Das kann bei 27 Millionen Küssen wohl mal passieren.

Grundsätzlich ist Jennifer English durch ihre Auftritte auch nach dem Release des Spiels immer wieder in Erscheinung getreten. So spielte sie gemeinsam mit anderen Synchronsprecherinnen und Sprechern des Spiels eine Runde Dungeons and Dragons oder schaute sich an, wie ihre Partnerin ihre größte Feindin im Spiel als Romanze auswählte.

In Baldur’s Gate 3 gibt es eben unfassbar viele Möglichkeiten, das Spielgeschehen zu formen und in neue Richtungen zu lenken. Dabei hat man die freie Wahl, zwischen heldenhaftem oder schurkischem, freundlichem oder bösem Verhalten. Dabei können ziemlich abenteuerliche Szenarien entstehen, mit dem das Spiel einen immer wieder überraschen kann. Erst kürzlich diskutierten Spieler darüber, ob es teilweise nicht sogar die bessere Lösung sei, den bösen Weg im Spiel zu gehen – mehr dazu lest ihr hier.