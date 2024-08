Larian sagt: Ein seltenes Ende von Baldur’s Gate 3 haben von Millionen Spielern nur 34 gesehen

Ganz sicher ist dieser Weg aber nicht, wenn das Ende scheint tatsächlich so selten zu sein, dass es keine richtige Anleitung dafür gibt. Solltet ihr zu der Handvoll Spieler gehören, die das Ende tatsächlich gesehen haben, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Larian verrät zwar nur die Top-3 der ausgewählten Origin-Charaktere – Astrion, Gale und Schattenherz – doch Lae’zel hatte von vornherein einen eher schwierigen Stand bei den Spielern . Es ist also davon auszugehen, dass nur recht wenige Spieler überhaupt in die Rolle der Githyanki geschlüpft sind.

Warum ist das Ende so selten? Da kommen einige Faktoren zusammen. So geht aus den Statistiken hervor, dass nur 7 % der Spieler sich für einen Origin-Charakter als Avatar entschieden haben – die überwältigende Mehrheit entschied sich dafür, einen ganz eigenen Charakter zu erstellen.

Was ist das für ein Ende? Dabei geht es um ein mögliches Ende des Origin-Charakters Lae’zel. Wenn ihr in die Rolle der Githyanki schlüpft und das Ende des Spiels erreicht, könnt ihr euch entscheiden, das Leben eurer Figur und somit auch euren Spieldurchlauf zu beenden, nachdem ihr von der Githyanki-Königin Vlaakith abgewiesen worden seid.

Woher kommt die Info? Am 3. August 2024 jährte sich der vollständige Release von Baldur’s Gate 3 zum ersten Mal. Dazu wurden am 7. August auf dem offiziellen X-Account des Rollenspiels eine Reihe von Statistiken geteilt, die Einblicke in die Entscheidungen der Spieler im vergangenen Jahr geben.

