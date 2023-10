Baldur’s Gate 3: Eine Spielerin fand das seltenste Ende von allen – und es ist tierisch

Gruselige Männer tauchen nachts in den Camps von Spielern in Baldur’s Gate 3 auf, Larian sagt: Die bewerten euch

Das Problem: Der Effekt hält auch danach noch weiter an und ist damit in den ganzen folgenden Cutscenes noch aktiv. Anstatt einer dramatischen End-Sequenz, in der alle Charaktere noch einmal ihr Leben Revue passieren lassen … tun sie das als Hunde und Katzen.

Einer der Effekte ist jedoch auch „Wild Shape“ – dabei werden alle Kreaturen in einem bestimmten Umkreis in weitestgehend harmlose Katzen und Hunde verwandelt.

Woher stammt das? Im Subreddit von Baldur’s Gate hat der Nutzer gwiguig einige Bilder aus dem Spiel seiner Verlobten gezeigt. Sie hat das offenbar während ihres ersten Spieldurchlaufs erlebt und war entsprechend amüsiert darüber, denn: Alle Helden waren in den finalen Momenten in Hunde und Katzen verwandelt.

Die meisten Enden in Baldur’s Gate 3 sind bekannt. Doch eines ist so sonderbar, dass man es nur mit viel Glück zu sehen bekommt.

