Baldur’s Gate 3: Spieler fragt „Wer ist eigentlich Baldur und warum hat er ein Tor?“

Warum heißt Baldur’s Gate eigentlich Baldur’s Gate? Wer war Baldur und warum hatte er ein Tor? Das beantworten wir in diesem Artikel.

Baldur’s Gate 3 ist nicht nur eines der größten, sondern auch der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten. Die Geschichte rund um Gedankenschinder, die Schwertküste und Baldurs Tor wird den meisten Spielerinnen und Spielern noch für Jahre im Gedächtnis bleiben.

Doch eine wichtige Frage stellt sich GGMudkip im Subreddit des Spiels: Wer zur Hölle ist eigentlich Baldur und warum besitzt er ein Tor?

Spoilerwarnung: Der Artikel enthält gravierende Spoiler zu Baldur’s Gate 3 und vor allem Akt 3 des Spiels.

Die Frage danach, wer Baldur eigentlich ist und warum er denn ein Tor besessen hat, wird im Spiel an mehreren Stellen beantwortet – zumindest dann, wenn ihr eine bestimmte Questreihe auch abschließt, die sich allerdings leicht verpassen lässt. Alternativ müsst ihr nur der Hintergrundmusik lauschen, um die Antwort zu erfahren.

Auf die Frage im Subreddit hin, bekommt GGMudkip viele Antworten, die wir hier einmal kurz zusammenfassen.

Baldur hieß eigentlich Balduran und war ein Seefahrer, der als Abenteurer und Händler gelebt hat. Er war laut Legende der erste, der das Meer zwischen Faerun und Anchorome überquert hat und dabei viele Reichtümer mitgenommen hat. Diese Reichtümer brachte er in sein Heimatdorf „Gray Harbor“ zurück und verteilte sie an Familie und Freunde. Einen Großteil des Goldes investierte er jedoch in den Schutz des Dorfes. Er beauftragte Leute damit, eine große Mauer zu errichten, um Gray Harbor vor den wiederholten Angriffen von Orcs und Barbaren zu beschützen.

Erst nachdem Balduran das Dorf wieder verlassen hatte, wurde die große Mauer fertiggestellt und bekam zu seinen Ehren den Namen „Baldurs Gate“ – Baldurs Tor.

Nach der Fertigstellung der Mauer wuchs Gray Harbor weiter, lockte Handwerker und Händler an, die in Gray Harbor einen sicheren Ort fanden, um ihren Berufen nachzugehen.

Nachdem das Dorf langsam zu einer Stadt angewachsen war, benannte man sie kurzerhand nach dem Tor, das sie so lange beschützt hatte – Baldurs Tor.

Es gab viele Gerüchte und Legenden über Balduran – weitere Heldentaten von ihm, aber auch seinen Tod.

Wichtig ist allerdings, dass er nicht starb, sondern später zur Schwertküste zurückkehrte und in den Türmen des Mondaufgangs gefangen genommen wurde. Dort haben die Gedankenschinder ihn mit einer Larve infiziert, die ihn später in einen Illithiden verwandelte.

Im Spiel trefft ihr Balduran als „Imperator“ – er ist euer nächtlicher Besucher und erscheint euch im Traum. Denn auch nach seiner Verwandlung in einen Gedankenschinder versucht er weiter, seine Stadt zu beschützen, selbst wenn die Reinheit seiner Motivation manchmal bezweifelt werden darf.

Song im Spiel spoilert alles: Wer aufmerksam gespielt hat und auch auf die Hintergrundmusik von Baldur’s Gate 3 geachtet hat, der dürfte spätestens im Gasthaus von Baldur’s Tor ein ziemlich interessantes Lied gehört haben. Denn im „Song Of Balduran“ wird der komplette Werdegang von Balduran besungen – einschließlich seiner Verwandlung in einen Gedankenschinder und das Auftauchen unserer Heldentruppe:

In den Lyrics des Songs heißt es.

O, sing a song of Balduran

Who founded Baldur’s Gate

Empire golden built on trade

Could not avert his fate

When three, though dead, assailed his port

Transformed, he fell their thrall

Succumbed as threat from nether years

Arose to conquer all

Now hope is gone, or so it seems

But game’s not over yet

New cards are drawn, new hands are played

Newcomers place a bet

A knave, a wizard, devil, gith

The odds are cast anew

And Baldur’s fate now turns upon

The whims of fortune’s few