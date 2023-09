Baldur’s Gate 3: Ihr könnt euren Lieblings-Gefährten dabei zusehen, wie sie Dungeons and Dragons auf Twitch spielen

Am kommenden Freitag spielen die Synchronsprecher aus Baldur’s Gate 3 gemeinsam Dungeons and Dragons auf Twitch. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Fans von Baldur’s Gate 3 können sich auf ein außergewöhnliches Ereignis freuen: Einige Synchronsprecher des Spiels werden gemeinsam Dungeons & Dragons auf Twitch spielen. Das Spektakel ist für den 22. September um 20 Uhr geplant und wird auf Twitch übertragen.

Lasst uns einen Blick darauf werfen, welche Synchronsprecher an dieser einzigartigen Veranstaltung teilnehmen werden.

Die Synchronsprecher von Baldur’s Gate 3 spielen gemeinsam einen D&D-Oneshot auf Twitch

Wer ist alles dabei? Folgende Synchronsprecher von Baldur’s Gate 3 werden in die Welt von Dungeons & Dragons eintauchen und dabei ihre eigenen Charaktere aus dem Spiel verkörpern:

Amelia Tyler – Die Erzählerin

Samantha Béart – Karlach

Neil Newbon – Astarion

Tim Downie – Gale

Jennifer English – Schattenherz

Theo Salomon – Wyll

Devora Wilde – Lae´zel

Der erfahrene D&D-Spielleiter Mark Hulmes leitet den One-Shot in der High-Rollers-Show auf Twitch und führt die Spieler durch ein Abenteuer. In einem Twitter-Video von High Rollers können Fans bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Ereignis erhalten.

In diesem Video gibt Neil Newbon preis, dass er Astarions charakteristisches Kichern unbeabsichtigt übernommen hat. Neil Newbon streamt auch Baldur’s Gate 3 auf Twitch. Jennifer English, die Synchronsprecherin von Schattenherz, beschreibt ihre Shar-Klerikerin als Gottes Lieblingsprinzessin und das interessanteste Mädchen der Welt .

Den Twitter-Beitrag könnt ihr hier sehen:

Wie reagieren die Spieler? Die Reaktionen auf diese Ankündigung sind äußerst positiv. Viele Fans sind gespannt darauf, wie die Synchronsprecher ihre Charaktere aus Baldur’s Gate 3 in die Welt von Dungeons & Dragons übertragen werden.

Einige der Reaktionen unter dem Twitter-Beitrag von High Rollers zeigen die Vorfreude und Begeisterung der Community:

MissMousieMouse schreibt: Oh mein Gott, das ist unglaublich.

Ellendari Kumoris Vorfreude ist riesig: Das ist die Zusammenarbeit, die die Welt braucht. Ich kann es kaum erwarten!

Der Twitch-Streamer DansGaming fasst zusammen: Sieht aus, als würde es Spaß machen, da zuzuschauen.

Es wird faszinierend sein zu beobachten, wie sie mit den Herausforderungen und Abenteuern umgehen, die auf sie warten. Fans können erwarten, dass die Charaktere, die sie im Spiel lieben gelernt haben, auf völlig neue Weise zum Leben erweckt werden.

Insgesamt verspricht dieser Stream ein fesselndes und unterhaltsames Abenteuer zu werden, bei dem die Welten von Baldur’s Gate 3 und Dungeons & Dragons auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen.

