Astarions Synchronsprecher spielt Baldur’s Gate 3 auf Twitch, datet sich selbst „Es fühlt sich so komisch an“

Wie lief das Date ab? Eines der bemerkenswertesten Highlights in den Streams des Synchronsprechers ist womöglich der Moment, in dem Neil Newbon sich selbst in Form von Astarion in Baldur’s Gate 3 zu daten versucht.

Während ihr in seine Streams eintaucht, könnt ihr auch Neil Newbons beeindruckendes Synchronsprecher-Talent hautnah erleben. Er improvisiert Astarion-Strophen, die die ohnehin schon humorvollen Erlebnisse in Baldur’s Gate 3 noch um einiges amüsanter gestalten. Fans von Astarion werden diese kreativen Einlagen sicherlich genießen.

Der Synchronsprecher von Astarion spielt Baldur’s Gate 3 . Er streamt zusammen mit einem Freund auf Twitch und gibt tiefe Einblicke ins Spiel. Auch witzige Momente sind dabei: So versucht er, sich selbst zu daten. MeinMMO verrät, was dahinter steckt.

