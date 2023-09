Baldur’s Gate 3: In einem versteckten Dinoland findet ihr eine mächtige Waffe – wir erklären euch, wie ihr sie bekommt

Dschinni Akabi aus Baldur’s Gate 3 hat schon so manchem Spieler das Leben schwer gemacht mit seinem Schabernack. Wenn ihr es aber clever anstellt und ihn besonders ärgert, schickt er euch in ein geheimes Dinoland. Dort findet ihr die angesprochenen Dinosaurier, aber auch eine mächtige, legendäre Waffe. Wie ihr da ran kommt, erklären wir euch hier im (Video-)Walk-Through.

Spoiler-Warnung: Hier geht es um eine Waffe und einen Ort aus Akt 3 von Baldur’s Gate 3! Ihr wurdet gewarnt.

Um welche Waffe geht es? Der legendäre Speer Nyrulna winkt als Belohnung für den erfolgreichen Besuch im Dinoland. Die Waffe zählt zu den besten Fernkampfwaffen in Baldur’s Gate 3. Sie macht einen W8-Stich-, zwei Punkte Säure- und einen W6-Schallschaden.

Das Besondere ist, dass Nyrulna immer wieder in eure Hände zurückkehrt, wenn ihr sie geworfen habt. Ihr könnt den Speer also beliebig oft werfen und müsst euch über den Verlust keine Sorgen machen.

On top kommen +3 Meter auf eure Bewegungsrate und Sprungweite. Der Träger ist zudem immun gegen Fallschaden.

Allerdings ist der Speer nicht unbedingt subtil: Nyrulna leuchtet in einem Radius von sechs Metern.

Wer ist Dschinni Akabi? Akabi ist ein Dschinni, der im „Zirkus der letzten Tage“ das Glücksrad betreibt. Er zeichnet sich unter anderem durch seine besonders freundliche Art aus: Er beleidigt seine Gäste nach Strich und Faden. Außerdem manipuliert er das Rad. Ein angenehmer Zeitgenosse also.

Nyrulna ist der Hauptgewinn beim Glücksrad. Ihr könnt aber auch noch andere Items bei Akabi erhalten. Wie ihr zum Beispiel an die „Boots of Very Fast Blinking“ kommt, könnt ihr hier nachlesen:

Lesen lohnt sich, damit ihr nicht plötzlich splitternackt dasteht

Die Kollegen bei GamePro.de weisen außerdem darauf hin, dass Akabi euch in Käse verwandelt, wenn ihr ihn auf seine Mogelei ansprecht.

Wie kommt ihr ins Dinoland und an die Waffe? Um Nyrulna erhalten zu können benötigt ihr einen Schurken wie Astarion mit hoher Finger- und Schleichfertigkeit sowie Diebeswerkzeug im Gepäck. Wenn ihr noch ein bis zwei Unsichtbarkeitstränke im Gepäck habt, hilft das natürlich ebenfalls.

Für die ganz Eiligen haben wir hier einen einfachen Walk-Through in Videoform. Unter dem Video erklären wir euch die einzelnen Schritte auch noch einmal schriftlich.

Und hier der schriftliche Walk-Through:

Begebt euch zum „Zirkus der letzten Tage“ und findet Dschinni Akabi im südlichen Bereich des Karnevals. Schleicht euch hinter Akabi. Klickt auf ihn, um ihn zu bestehlen. Das Objekt eurer Begierde ist der „Dschinni-Ring“. Dieser gibt seinem Träger die Macht, den Zaubertrick „Magierhand“ zu wirken. Ohne den Ring kann Akabi das Glücksrad neben ihm nicht mehr manipulieren. Sprecht Akabi nach gelungenem Diebstahl an. Lasst euch dabei am besten nicht von seiner „freundlichen“ Art abschrecken. Ihn vor dem Dreh zu antagonisieren wird es euch nicht einfacher machen. Wählt die Option „2. Ich möchte gerne das Rad drehen.“ Das gedrehte Rad sollte dann auf dem Hauptpreis stehen bleiben – Akabi kann dies ja nicht mehr verhindern. Nun könnt ihr ihn antagonisieren: Wählt auf seine Anschuldigungen hin „3. WIE FÜHLT ES SICH AN, VERSAGER?“ Der Dschinni wird den gewinnenden Charakter jetzt einem Fingerschnippen wegteleportieren: Willkommen im Dino-Dschungel! Als Nächstes müsst ihr nach Süd-Osten gehen und die nächste Abbiegung nach Süden nehmen. Das Portal sollte dann schon in Sichtweite kommen.

Achtung: Die Dinosaurier haben es in sich und mit ihnen ist nicht zu spaßen. Ihr habt jetzt also die Wahl zu kämpfen oder zu schleichen. Bewegt euch so vor, wie es für euch angenehm ist. Springt am Ende des Weges auf die Plattform. Jetzt seid ihr in Sicherheit vor den Dinos. Nyrulna ist in der Kiste vor dem Portal. Öffnet sie mit einem Check auf Fingerfertigkeit. Ihr müsst mindestens 20 schaffen. Ist das Schloss geknackt, könnt ihr euch die Waffe nehmen und mit dem Portal zurückreisen. Ihr spawnt am anderen Ende des Karnevals und könnt von dort aus zu eurer restlichen Gruppe zurückkehren.

Wir wünschen euch Erfolg und Spaß mit Nyrulna. Konntet ihr die Waffe in eurem Run bereits finden? Habt ihr euch von Akabi in Käse verwandeln lassen? Wir freuen uns auf eure Dschinni-Abenteuer in den Kommentaren.