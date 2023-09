Baldur’s Gate 3: Beste Waffen für Anfänger aus Akt 1 – So findet ihr sie zum Start

In Baldur’s Gate 3 gibt es haufenweise Waffen. Da wir euch die Wahl euerer Waffen erleichtern wollen, zeigen wir euch die besten Waffen für Anfänger, die ihr unmittelbar am Anfang von Akt 1 erhalten könnt.

In Baldur’s Gate 3 gibt es eine Vielzahl von Waffen zur Auswahl. Um euch den Einstieg zu erleichtern, präsentieren wir euch die besten Waffen für Anfänger, die ihr bereits früh im ersten Akt des Spiels erhalten könnt. Diese Waffen bieten euch einen entscheidenden Vorteil in euren Abenteuern und sind eine hervorragende Wahl für den Start.

Baldur’s Gate 3 – Beste Waffen für einen guten Start

Immerglüh-Klinge

Was kann die Waffe? Die Immerglüh-Klinge ist eine ideale Waffe für Paladine, Barbaren und Kämpfer. Ihr Feuerschaden stellt einen beeindruckenden Bonus dar und macht sie zu einer exzellenten Wahl.

Insbesondere gegen Gegner wie Baumwesen, die gegen Hiebschaden resistent sind, aber anfällig für Feuerschaden, zeigt die Klinge ihre Stärke. Außerdem sieht sie auch noch verdammt cool aus.

Besonders für die Gefährtin Lae’zel ist die Immerglüh-Klinge geeignet. Als Githyanki-Kämpferin beherrscht sie den Umgang mit Großschwertern.

Immerglüh-Klinge – Stats im Überblick:

Zweihändiges Großschwert

2d6+4 Hiebschaden

Zusätzliche +1d4 Feuerschaden

Wo finde ich die Immerglüh-Klinge? Ihr erhaltet die Immerglüh-Klinge zu Beginn des Spiels von Kommandant Zhalk im Nautiloiden. In einem Duell gegen einen Gedankenschinder befiehlt dieser euch zu fliehen.

Um die Klinge leichter zu erhalten, ohne die Gegner zu besiegen, könnt ihr eine clevere Strategie anwenden:

Verwendet den Zauber „Befehlen“, um den Kommandanten zu befehlen, die Waffe fallen zu lassen. Tipp: Vorher speichern, da es nicht immer beim ersten Mal klappt – Chance liegt bei 65 %.

Ihr könnt diesen Zauber selbst vorbereiten, wenn ihr einen Magier oder Kleriker spielt. Alternativ könnt ihr ihr Schattenherz befreien, die sich in einem Raum vorher aufhält.

Sobald ihr dies erledigt habt, könnt ihr die Immerglüh-Klinge einfach aufnehmen und euch aus dem Staub machen.

Schwert der Gerechtigkeit

Was kann die Waffe? Das Schwert der Gerechtigkeit ist eine gute Alternative zur Immerglüh-Klinge, falls ihr zwei Nahkämpfer ausrüsten wollt. Ihr bekommt einen Zauber namens Tyrs Schutz, der euch +2 auf Rüstung gibt, solange man darauf konzentriert ist und die Waffe angelegt ist.

Schwert der Gerechtigkeit – Stats im Überblick:

Zweihändiges Großschwert

2d6 Hiebschaden

+1 Waffenverzauberung

Zauber „Tyrs Schutz“

Wo finde ich das Schwert der Gerechtigkeit? Schon früh in Akt 1 könnt ihr Karlach in eure Gruppe aufnehmen und ihrer Quest „Jage die Teufelin“ machen. Die Tiefling-Barbarin findet ihr versteckt südlich der Stiegstraße in Akt 1.

Für die Quest müsst ihr zu einem Haus, dass sich in der Nähe befindet, wo ihr Karlach gefunden habt. Dort müsst ihr mit Anders sprechen. Besiegt Anders und ihr erhaltet das Großschwert.

Spitze Stellen, Zauberfunkler, Schockschießer

Was können die Waffen? Wenn ihr Schaden mit einer dieser Waffen anrichtet, bekommt der Träger zwei Blitzladungen. Das ist ein Buff, der euch zusätzlich +1 auf Angriffswürfe gibt und ihr verwirkt zusätzlich 1 Blitzschaden.

Wenn ihr 5 Ladungen erhaltet, werden sie verbraucht und beim nächsten Angriff, bewirkt ihr zusätzlich 1–8 Blitzschaden. Ihr verliert eine Ladung pro Zug.

Spitze Stellen – Stats im Überblick:

Dreizack, einhändig oder zweihändig

1d8 Stichschaden

Eignet sich gut für Nahkämpfer.

Zauberfunkler – Stats im Überblick

Kampfstab, einhändig oder zweihändig

1d8 Wuchtschaden

Eignet sich sehr gut für Zauberer, Magier und Hexenmeister.

Schockschießer – Stats im Überblick:

Zweihändiger Langbogen

1d8 Stichschaden

Reichweite: 18 m

Eignet sich für geschicklichkeitsbasierte Charaktere wie Schurke (Astarion) und Waldläufer.

Wo finde ich die Waffen? Nördlich vom Wegpunkt „Waukeens Ruh“ trefft ihr auf ein brennendes Haus. Helft dort der Beraterin Florrick und befreit die Personen aus dem brennenden Haus. Meistert ihr die Aufgabe erfolgreich, so könnt ihr euch anschließend eine Belohnung auswählen und eine der drei Waffen wählen.

Harold

Was kann die Waffe? Harold ist eine Fernkampfwaffe und gehört zu den besten Waffen, die Spieler bereits früh im Spiel erhalten können. Jeder Treffer mit Harold hat die Chance, Feinde zu verfluchen, was ihre Effektivität verringert und sie anfälliger für Schaden macht.

Harold – Stats im Überblick:

Schwere Armbrust, zweihändig

Reichweite: 18 m

1d10 Stichschaden

Waffenverzauberung +1

Eignet sich für Fernkampfcharaktere wie Waldläufer.

Wo finde ich die Waffe? Im Verlauf der Quest „Finde die fehlende Lieferung“ wird die Waffe von Zarys als Belohnung für die Wiederbeschaffung ihrer verlorenen Lieferung vergeben. Öffnet die Lieferung nicht, sondern bringt sie ungeöffnet zurück.

Wenn ihr schließlich das Zhentarim-Versteck erreicht, besteht die Möglichkeit, die Lieferung an Zarys weiterzugeben. Das Versteck befindet sich in der Villa bei dem Wegpunkt „Waukeens Ruh“. Dadurch erhaltet ihr Gold und die seltene Armbrust namens „Harold“ als Belohnung für eure Integrität und Engagement.

Titansehnenbogen

Was kann die Waffe? Dieser Langbogen bewirkt zusätzlichen Schaden in Höhe eures Stärkemodifikators, was ziemlich stark sein kann.

Titansehnenbogen – Stats im Überblick:

Zweihändiger Langbogen

+1 Waffenverzauberung

Effekt Titanenwaffe: Zusätzlich Schaden in Höhe des Stärkemodifikators.

1d8+3 Stichschaden

Reichweite: 18 m

Wo finde ich die Waffe? Diesen Bogen könnt ihr im Zhentarim-Versteck bei dem Händler kaufen, einfacher geht’s kaum. Koordinaten für das Versteck – -65, Y: 566.

Wiederkehrende Pike

Was kann die Waffe? So wie der Name schon sagt, kehrt diese Pike beim Werfen immer wieder zu euch zurück. Für den Anfang ist die Waffe stark, da sie immer wieder automatisch zurückkehrt. Wenn ihr also Lust habt, Waffen zu werfen, ist diese Pike eine gute Wahl für den Anfang.

Achtet jedoch darauf, dass der Pike ziemlich schwer ist und ihr Träger nicht überladen wird.

Wiederkehrende Pike – Stats im Überblick:

Zweihändige Pike

+1 Waffenverzauberung

1d10 Stichschaden

Wo finde ich die Wiederkehrende Pike? Im Verlauf von Akt 1 stoßt ihr das Goblinlager. Dort befindet sich ein Händler (direkt am Eingang), der die Wiederkehrende Pike verkauft.

Kummer

Was kann die Waffe? Kummer ist eine zweihändige Gleve, die euch den Zaubertrick „Schmerzhafter Peitschenhieb“ verleiht. Diese Waffe eignet sich besonders gut für stärkebasierte Charaktere wie Paladine, Kämpfer oder Barbaren.

Kummer – Stats im Überblick:

Zweihändige Gleve

+1 Waffenverzauberung

Zaubertrick: Schmerzhafter Peitschenhieb

+1d10+1 Hiebschaden

Wo finde ich die Gleve Kummer? Für die Gleve müsst ihr Halsin retten und zum Smaragdhain zurückkehren und mit dem NPC Rath sprechen. Daraufhin erhaltet ihr eine „Rune des Wolfs“.

Alternativ könnt ihr die Rune auch stehlen. Diese Rune könnt ihr dann in der Enklaven-Bibliothek einsetzen. Wenn ihr alle vier Runen aktiviert, findet ihr die Waffe im Untergeschoss.

Blutige Zweihandaxt

Was kann die Waffe? Diese Zweihandaxt gehört zu den besten Waffen für den Anfang des Spiels. Diese Waffe könnt ihr problemlos bis in den zweiten Akt des Spiels tragen.

Sie verursacht Hiebschaden und wenn sie jemand trägt, der mit Zweihandäxten geübt ist, erhöht sich der Schaden. Wenn eure Trefferpunkte auf 50 % fallen, dann verursacht ihr nochmal zusätzlichen Schaden.

Blutige Zweihandaxt – Stats im Überblick

Zweihändige Großaxt

+1 Waffenverzauberung

1d12+5 Hiebschaden

Bei Trefferpunkten auf 50 %: Zusätzliche 1–4 Schaden.

Wo finde ich die Waffe? Diese Waffe könnt ihr ganz einfach kaufen. Geht dafür zur Händlerin Roah Mondglüh im Inneren des Goblinlagers. Koordinaten – X: 274, Y: -32.

Beste Waffen für Anfänger – Ausblick: Diese Waffen bieten euch eine ausgezeichnete Grundlage, um euer Abenteuer in Baldur’s Gate 3 erfolgreich zu beginnen. Denkt daran, dass die Wahl der richtigen Waffe entscheidend sein kann, und passt eure Auswahl an euren Charakter und eure Spielweise an.

Im späteren Verlauf von Akt 1 erwarten euch noch weitere starke Waffen. Für den Anfang helfen euch diese besten Waffen erstmal weiter.

Mehr zu Baldur’s Gate 3: Ihr könnt ein legendäres Schwert in Akt 1 bekommen, wenn ihr feige Save Scummer seid