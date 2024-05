Das optimale Gaming-Headset für das frisch erschienene Hellblade II gibt es nun für 40% weniger bei Amazon

Mit diesem Gaming-Headset wird jedes Spiel eine neue Erfahrung, vor allem Abenteuer wie Hellblade II. Jetzt im Amazon-Angebot.

Das HyperX Cloud II ist ein fulminantes Headset, das ziemlich flexibel von euch eingesetzt werden kann. Unter anderem könnt ihr es für Plattformen wie die PS5, PC und PS4 nutzen. Nutzt jetzt das starke Angebot bei Amazon und erlebt die tiefe Immersion eines Surround Sounds.

Diese Eigenschaften machen dieses Gaming-Headset so attraktiv

Das HyperX Cloud II verfügt über virtuellen 7.1 Surround Sound. Somit ist euch ein eindrückliches Audioerlebnis sicher. Ortet präzise die feindlichen Geräusche in Rainbow Six Siege oder Valorant und landet als Erster den entscheidenden Treffer. Die USB-Audiosteuerungsbox ermöglicht euch, den Sound persönlich anzupassen und die Lautstärke unmittelbar zu regeln.

Dieses Gaming-Headset kann so einiges

Aber auch atmosphärische Spiele wie The Last of Us oder das erschienene Hellblade II sind mit diesem Headset richtig gut. Spürt die Laute der Clicker, wenn sie euch näher kommen – hoffentlich habt ihr immer frische Unterwäsche parat.

Versetzt euch in die Rolle von Senua und spürt ihren psychischen Konflikt. Der zweite Teil setzt da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Erlebt eine neue und düstere Geschichte in dieser mittelalterlichen Welt.

Das atmosphärische Spiel gibt es bei Amazon

Der Bügel besteht zu 100 % aus Memoryschaum, der sich an eure Kopfform anpasst und einen bequemen Sitz gewährleistet, auch bei langen Gaming-Sessions oder Arbeitstätigkeiten. Die Kunstlederohrpolster sorgen für eine angenehme Passform und eine gute Schallisolierung, um euch vollständig in euer Spiel eintauchen zu lassen.

Es bietet euch zudem ein abnehmbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung, das euch eine klare Kommunikation während des Spielens ermöglicht. Das Mikrofon kann flexibel positioniert werden und lässt sich bei Bedarf einfach entfernen, falls ihr einfach nur Musik hören wollt.

Mehr Angebote

Hier findet ihr allerlei Gaming-Zubehör, schnelle SSDs, mächtige Grafikkarten und robuste Mainboards. Wir halten ständig für euch nach genialen Angeboten Ausschau. Also riskiert regelmäßig einen Blick auf unsere Deals-Seite, denn es könnte sich ein heißes Angebot in unserer Liste befinden, das ihr nicht jeden Tag erblickt.