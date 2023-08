Ein absurd starker Magier-Build in Baldur’s Gate 3 macht über 2000 Punkte Schaden: Wir zeigen euch, wie es geht

So limitiert Zauber in Baldur’s Gate 3 auch sind, so mächtig können sie sein: Ein Reddit-User hat einen Magie-Build auf die Beine gestellt, der in einer Runde bis zu 2016 (!) Punkte Schaden machen kann. Damit ihr eure Gegner ebenfalls mit einem Fingerschnippen besiegen könnt, haben wir euch diesen Guide aufgestellt.

Was ist passiert? Reddit-User King-mollusk hat seinen Magier/Zauberer/Kleriker-Build gepostet. Mit diese speziellen Build macht sein Zauber Kugelblitz in nur einer Runde 2016 Schadenspunkte, die auf bis zu vier Gegner aufgeteilt werden können.

Da auch die meisten schwierigen Gegner zwischen 100 und 200 Lebenspunkte haben, beendet dieser Zauber auch die anspruchsvollsten Kämpfe schnell. Selbst der aktuell “lebensreichste” Bossgegner mit über 600 Hit-Points sieht hier alt aus.

Eine effektive Strategie für so einen anspruchsvollen Bosskampf lest ihr übrigens hier:

Baldur’s Gate 3: Einsame Kämpferin besiegt Boss mit 666 HP und seine Armee in 2 Zügen – So hat sie’s gemacht

Kugelblitz: Wie ihr den Magier-Build nachbaut

Welche Items benötigt ihr? Damit der Build seine vollständige Wirksamkeit entfalltet, benötigt ihr die folgenden beiden Items:

Markoheshkir: Den Kampfstock findet ihr in Ramaziths Turm, der in Baldurs Tor steht. Er gibt euch einen +1 Bonus auf euren Zauberschwierigkeitsgrad und Angriffswürfe mit Zaubern.

Auch kann der Stock als Arkane Batterie genutzt werden. Das bedeutet, ihr könnt einen Zauber anwenden, ohne einen Zauberslot zu nutzen.

On top dazu gibt euch die Waffe den Zauber Kereskas Gunst.

Welchen Zauber benötigt ihr? Die 2016 Schadenspunkte erreicht ihr mit dem Zauber “Kugelblitz”. Mit diesem verschießt ihr einen Blitz, der bei einem Treffer vom ersten Opfer in bis zu drei weitere fliegt, solange sie innerhalb eines 18-Meter-Radius stehen.

Der Zauber ist eine Level-6-Beschwörung und benötigt eine Aktion. Eure Ziele müssen einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Auch bei Bestehen nehmen sie noch den halben Schaden.

Wenn euer Ziel gegen Blitzangriffe schwach ist, nehmen sie wiederum doppelten Schaden. Um das sicher zu stellen, sorgt ihr dafür, dass der Gegner nass ist. Schattenherz oder Gale können zum Beispiel “Wasser erschaffen” auf die Feinde wirken. Der Zauber zählt auch nicht als Angriff, weswegen ihr ihn schon als Vorbereitung vor dem Kampf auslösen könnt.

Alternativ könnt ihr auch eine Flasche oder ein Faß Wasser werfen. Solange am Ende alle eure Wunschziele gut durchnässt sind, passt es.

Die Klassen für euren OP-Magie-Build

Welche Klassen-Level müsst ihr nehmen? Für einen optimalen Build benötigt ihr eine Kombination aus drei verschiedenen Klassen. Hier findet ihr eine Auswahl unserer Artikel rund um die Grundzüge des Multiclassings.

Hier sind die zu nehmenden Klassen und Level:

1x Magier: Das eine Level reicht aus, um euch die Fähigkeit zu geben, Zauber aus Schriftrollen zu lernen.

Das eine Level reicht aus, um euch die Fähigkeit zu geben, Zauber aus Schriftrollen zu lernen. 9x Zauberer: Wählt auf Level vier die Unterklasse “Sturmzauberer”.

Wählt auf Level vier die Unterklasse “Sturmzauberer”. 2x Kleriker: Nehmt die Domäne des Sturms für den Kleriker.

Welche Attribute solltet ihr für den Build fokussieren? Da Zauberschaden mit eurer Intelligenz wächst, solltet ihr die meisten Punkte in diese versenken. Charisma ist ebenfalls Basis für viele Zauber und kann ebenfalls entsprechend in den Fokus gerückt werden.

Welche Merkmale und Fähigkeiten benötigt ihr? Eure Zaubereipunkte gebt ihr für “Beschleunigter Zauber” und “Gespiegelter Zauber” aus. Ersteres macht aus einer Bonusaktion eine Aktion und kostet drei Zaubereipunkte. Zweiteres erlaubt es euch, mit einem Cast zwei Zauber loszuschicken. Hier gebt ihr sechs Punkte aus.

Durch den Kleriker habt ihr auch “Göttliche Führung”. Mit der passiven Fähigkeit “Vernichtender Zorn” nehmen eure Gegner immer den vollen Angriffsschaden – vorausgesetzt, ihr habt getroffen. So stellt ihr sicher, dass ihr das volle Potential eurer Zauber ausnutzt.

Die Berechnung



1. Kugelblitz macht bei einem Cast 10 W8-Würfe Schaden, also maximal 80 Schaden auf das Hauptziel. Euer Kampfstab packt da noch einmal vier Schadenspunkte on top: 80 + 4 = 84



2. Eigentlich nehmen sekundäre Ziele nur den halben Schaden. Wenn ihr aber eure göttliche Macht “Vernichtender Zorn” fokussiert, nehmen aber auch sie den vollen Schaden: 84 x 4 = 336



3. Sind eure Gegner allerdings durchnässt, sind sie gegen Blitzschaden anfällig und nehmen den doppelten Schaden: 336 x 2 = 672



Euer Kampfstab Markoheshkir gibt euch die Fähigkeit, Kugelblitz mehrfach pro Zug zu zaubern. In Kombination mit euren neun Zaubereipunkten könnt ihr Kugelblitz nun bis zu dreimal in einem einzigen Zug wirken.

Nutzt eure Zauberpunkte für die Metamagie-Fähigkeiten “Beschleunigter Zauber” und “Gespiegelter Zauber”.



Die finale Berechnung: 3 x 672 = 2016

Wir selbst konnten diesen Build noch nicht im vollen Umfang testen. Dementsprechend haben wir uns für diesen Artikel auf den Reddit-Beitrag sowie unsere eigene Erfahrung gestützt.

Konntet ihr den Build bereits in voller Aktion sehen? Wie viele Schadenspunkte konntet ihr bisher machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr grundsätzlich Interesse habt, eine Magie nutzende Klasse zu spielen, könnt ihr euch hier mit unserem Gale-Build schlau machen:

Baldur’s Gate 3: Bester Gale Build – So spielt ihr euren Magier richtig