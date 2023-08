Baldur’s Gate 3: Bester Gale Build – So spielt ihr euren Magier richtig

Wir erklären euch in einem kurzen Video 3 Tipps, um eure Traglast in Baldur's Gate 3 zu reduzieren.

Auflösung ist ein mächtiger Zauber für einzelne Ziele. Wenn ihr euren Gegner auf 0 Lebenspunkte reduziert habt, löst dieser sich in Staub auf. Die „Kugel der Unverwundbarkeit“ erzeugt eine Kugel, die alle Wesen in ihrem Radius unverwundbar macht. Sehr nützlich, wenn ihr euch schützen wollt.

Gegenzauber ist eine Reaktion und kein eigentlicher Zauber. Ihr verschwendet dafür also keine Aktion und könnt so gegnerische Zauber neutralisieren. Die „Glyphe des Schutzes“ ist eher ein nützlicher Zauber, wenn ihr kreativ seid. Ihr könnt einen bestimmten Bereich eurer Umgebung mit einem Element belegen.

Der Nebelschritt ist euer „Escape Button“, wenn ihr in brenzlichen Situationen seid. Ihr werdet bei Benutzung an einen nicht besetzten Ort teleportiert. Der „Sengende Strahl“ ist wie euer Magisches Geschoss, nur, dass eure Projektile höheren Schaden verursachen, aber ihr Ziel verfehlen können.

Mit „Vertrauen finden“ könnt ihr davon profitieren, einen Fey in ein Tier eurer Wahl zu verwandeln. So lässt sich die Welt besser erkunden. Federfall hingegen soll eure Kameraden und euch selbst vor Fallschaden schützen. Perfekt und tiefe Gebiete zu entdecken.

Das erste Loadout sorgt für eine gleichmäßige Vielfalt an Schutz- sowie Schadenszauber. Magierüstung stärkt euch und erhöht euren Multiplikator in Beweglichkeit. Schmieren und Schlafen bringt euch mächtigen CC. Chromatische Kugel und Magisches Geschoss sind eure Zauber, um Schaden anzurichten.

In Baldur’s Gate 3 gibt es eine große Sammlung von Companions, die ihr eurer Truppe hinzufügen könnt. Einer der ersten Begleiter heißt Gale und ist ein Magier. Welche Zauber ihr am besten mitnehmt und was ihr für sein Build beachten solltet, erfahrt ihr in diesem Guide.

