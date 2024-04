Baldur’s Gate 3: Taschendiebstahl – Warum ihr ständig scheitert und Tipps, wie ihr besser klaut

Die Items und auch das Gold, was ihr klauen könnt, haben alle einen eigenen Schwierigkeitsgrad. Das bedeutet, dass ihr beim Diebstahl eines Tranks eine andere Zahl würfeln müsst als beim Diebstahl einer teuren Waffe. Die Schwierigkeit hängt vom Wert des Gegenstandes ab und kann also variieren.

Taschendiebstahl in Baldur’s Gate 3 kann frustrierend sein, wenn man immer wieder scheitert. MeinMMO verrät euch, warum das so ist und wie ihr eure Chancen verbessern könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to