Baldur’s Gate 3: Ihr könnt eine Ratte werfen, aber es kann das Ende eurer Kampagne bedeuten

In Baldur’s Gate 3 kann jede noch so kleine Entscheidung euren Run verändern und im schlechtesten Fall sogar direkt beenden. Ein Spieler wollte Gerechtigkeit und warf eine Ratte im Smaragdhain, was für ihn schlimme Folgen hatte.

Baldur’s Gate 3 ist bekannt für seine tiefgreifenden Entscheidungen und Konsequenzen, die den Verlauf der Story stark beeinflussen können. Doch manchmal können selbst die kleinsten Handlungen der Spieler unerwartete und katastrophale Auswirkungen haben, wie ein Spieler kürzlich herausgefunden hat.

Spoiler: Der Artikel spoilert über den Anfang von Akt 1.

Wie das Werfen einer Ratte mit einer Tragödie endete

Um welche Ratte geht es? Der Spieler mit dem Namen Beginning_South_1053 entschied sich dazu, im Smaragdhain in Akt 1 eine Ratte zu werfen. Eine denkbar belanglose Handlung, die jedoch das Schicksal seiner gesamten Kampagne veränderte – was er auf Reddit verraten hat.

Ein paar Ratten im Smaragdhain sind nämlich eigentlich Spione, also die Schattendruiden. Weil er die Spione bloßstellen wollte, beschloss er, eine Ratte zu schnappen und sie zu werfen. Doch zu seinem Entsetzen stellte sich heraus, dass zu den Ratten , auch die Druidin Khaga gehört. Denn sie hat sich mit den Schattendruiden zusammengetan und deshalb den Ritus der Dornen begonnen. In Wahrheit ist sie eine Verräterin.

Hier könnt ihr den Reddit-Beitrag sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was passiert dann? Wenn ihr also eine der Spione (Ratten) werft, dann erwartet euch ein gnadenloser Kampf mit Khaga, die sich auf deren Seite geschlagen hat. Die Druiden im Hain werden feindlich gegenüber den Tieflingen. Obwohl der Spieler Khaga besiegen konnte, überlebten die meisten Tieflinge den Kampf nicht – so beispielsweise auch der Händler Dammon. Euer Run kann also von einem eigentlich guten zu einem bösen werden.

Für den Spieler, der einen Honour-Run startete, gab es kein Zurück. Die Konsequenzen seiner Handlung sind endgültig, und er musste nun mit den Folgen leben. Es ist eine Erinnerung daran, dass jedes Handeln in Baldur’s Gate 3 Konsequenzen hat, und dass selbst die kleinsten Taten einen Domino-Effekt auslösen können – was es eben auch so authentisch macht.

Im Honour-Mode kann jede noch so kleine Entscheidung zum Ende führen, weil ihr nur eine Chance habt: Spieler verliert seinen Honour-Run in Baldur’s Gate 3, weil er zu viel klickt: „Ich bin am Boden zerstört“