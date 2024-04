Baldur’s Gate 3: Mit einem einfachen Trick bekommt ihr eine sehr starke Waffe schon in Akt 1

Was denkt die Community über den Trick? Der Reddit-User Gingerbread_Dad hat in einem Post von dem Trick erzählt und betont, wie dumm er sich fühlt, seit er ihn herausgefunden hat.

Habt ihr Glück, liegt das Schwert dann am Boden und wartet darauf, von euch aufgehoben zu werden. Schnappt es euch und lauft weiter zur Konsole am Ende des Raumes. Aktiviert sie und der Prolog endet. Ihr beginnt Akt 1 mit einer mächtigen Waffe im Gepäck, die euch das Abenteuer ziemlich erleichtern wird.

Der Feuer-Bonus ist durchaus beeindruckend und nützlich gegen Gegner, die anfällig dafür sind. Es wäre also praktisch, das Schwert schon gleich am Anfang zu verwenden, richtig?

In Baldur’s Gate 3 gibt es haufenweise cooler Waffen. Eine der stärksten könnt ihr bereits am Anfang bekommen. Dafür ist nur ein einfacher Trick nötig.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to