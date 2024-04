Der beste Bösewicht in Baldur’s Gate 3 bekommt endlich die Anerkennung, die er verdient

Baldur’s Gate 3 räumte bei den BAFTA Games Awards 10 Nominierungen und 5 Preise ab. Und endlich bekommt auch der beste Bösewicht des Spiels die Anerkennung, die er verdient.

Was sind die BAFTA Games Awards? Die BAFTA Games Awards sind eine Preisverleihungszeremonie, die von der British Academy of Film and Television Arts ausgerichtet werden. 2024 wurden Preise in 19 Kategorien vergeben.

Baldur’s Gate 3 war in insgesamt 10 Kategorien nominiert und räumte 5 Preise ab:

Best Game

British Academy Games Award for Music für Borislav Slavovs Soundtrack

BAFTA Games EE Player’s Choice Award

BAFTA Games Award for Narrative

British Academy Games Award for Performer in a Supporting Role für Andrew Wincott

Mit der Auszeichnung für Andrew Wincott bekommt nun auch endlich der beste Bösewicht in Baldur’s Gate 3 seine wohlverdiente Anerkennung.

Spoiler-Warnung: Im Folgenden erwarten euch Spoiler für Akt 1 bis 3 von Baldur’s Gate 3.

Der singende Teufel wird endlich für seine einzigartige Leistung belohnt

Wer ist der beste Bösewicht in Baldur’s Gate 3? Andrew Wincott stellt in Baldur’s Gate 3 den Teufel Raphael dar – via seiner Stimme, aber auch durch Motion-Capture-Aufnahmen. Ihr trefft ihn bereits früh in Akt 1.

Ihr kommt auch nicht um ihn herum: Wenn ihr ihm in der Oberwelt nicht über den Weg lauft, wartet er geduldig in eurem Camp.

Raphael bietet euch schon früh einen angeblichen Ausweg aus eurem Larven-Dilemma an. Allerdings ist er kein mächtiger, aber freundlicher Retter in der Not: Raphael ist ein Teufel aus den Höllen, der absolut auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist.

Neben der Tatsache, dass Raphael ein gehörnter Teufel ist, ist er aber scheinbar ein Gentleman mit sehr guten Manieren. Er erinnert teilweise an Charaktere aus Stücken geschrieben von William Shakespeare. Mit immer süßeren Worten versucht er seine auserwählten Opfer zu scheinbar für beide Seiten nützlichen Abmachungen zu verführen.

Deswegen ist Raphael der Beste

Was macht Raphael so gut? Wenn ihr dem Teufel begegnet, scheint er ein einfacher und schneller Ausweg aus einem scheinbar unlösbaren Problem zu sein. Zudem erscheint er uns als unbeteiligte Person, die nichts zu gewinnen hat.

Schon bei seiner ersten Begegnung hinterlässt er einen fahlen Nachgeschmack. Und er geht nicht mehr weg – Raphael bleibt euch immer nah.

Erste Risse bekommt seine Fassade in Akt 2, wenn er euch wütend und fast panisch um Unterstützung dabei bittet, ein Problem aus der Welt zu schaffen. Je nachdem wie ihr euch verhaltet, kann er Astarion bei seiner persönlichen Quest weiterhelfen. Was auch für dessen Romanze wichtig ist.

In Akt 3 schließlich wird Raphael langsam ungeduldig und unterbreitet euch einen neuen, fast faustischen Pakt. Zudem könnt ihr in Baldurs Tor auch sein Zuhause besuchen und euch ihm dort auch endlich im Kampf stellen.

Das Beste daran? Raphael singt seinen eigenen Song für den Bosskampf.

Raphael ist eine unerwartete Partei in euren Abenteuern in Baldur’s Gate 3, der das ganze Spiel um ein Vielfaches spannender macht. Und Andrew Wincott stellt ihn auch brillant dar – Wofür er nun endlich verdient ausgezeichnet wurde.

