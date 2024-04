Baldur’s Gate 3: Sollte man die Larven essen oder nicht?

Baldur’s Gate 3: Einer der schwersten Bosse steckt in Akt 1, kann euren Run direkt am Anfang beenden

Was sind die Story-Auswirkungen? Wenn ihr damit beginnt, Larven zu konsumieren, dann schaltet ihr nicht nur neue Fähigkeiten der Gedankenschinder frei, sondern auch einige Dialoge laufen ein klein wenig anders ab. So ist euch der Wächter ein wenig positiver gesinnt, wenn ihr Larven konsumiert.

Soll man die Larven in Baldur’s Gate 3 essen? Grundsätzlich könnt ihr die Larven ohne große Bedenken konsumieren. Sie schalten einen Talentbaum frei. Jede Larve, die ihr konsumiert, gibt euch einen weiteren Talentpunkt. Damit könnt ihr neue Fähigkeiten freischalten, die auf den Kräften der Gedankenschinder basieren. So könnt ihr gegnerische Zauber unterbrechen, Feinde zurückstoßen oder sogar heilen.

Baldur’s Gate 3 stellt Spielerinnen und Spieler vor jede Menge schwieriger Entscheidungen. An denen hängt nicht nur häufig das Leben von NPCs, sondern in manchen Fällen auch das des eigenen Helden. Eine Entscheidung, die ihr schon recht früh fällen könnt, hat mit den Larven der Gedankenschinder zu tun.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to