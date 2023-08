Die wichtigste Entscheidung von Baldur’s Gate 3 ist eine dreiste Lüge

In Baldur’s Gate 3 (Steam) ist eine wichtige Entscheidung vollkommen irrelevant. Damit entwertet sich das Spiel unnötig selbst, findet MeinMMO-Tiefling Cortyn.

Baldur’s Gate 3 begeistert die Massen. Es ist ein tiefes Rollenspiel, mit zahlreichen Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben. Oft bemerkt man die Auswirkungen einer Entscheidung erst viele Stunden später und kann sie dann nicht mehr ändern.

Doch ausgerechnet die wichtigste aller Entscheidungen in Baldur’s Gate 3 weicht von diesem Konzept ab.

Spoilerwarnung: Der Artikel behandelt eine der wichtigsten Entscheidungen von Baldur’s Gate 3. Der Artikel enthält daher gravierende Spoiler zum Spielverlauf von Baldur’s Gate 3.

Die Geschichte von Baldur’s Gate 3 beginnt dramatisch. Ihr wurdet entführt und von einem Gedankenschinder infiziert. In eurem Kopf hat sich ein Parasit eingenistet, eine sogenannte Kaulquappe („Tadpole“), die nun droht, euch in einigen Tagen ebenfalls in einen Gedankenschinder zu verwandeln, wenn ihr keine Heilung findet.

Doch schon rasch stellt man fest, dass dieser Parasit offenbar gewisse Vorteile mit sich bringt. So ist man telepathisch mit anderen Parasiten-Trägern verbunden und kann besondere psychische Kräfte einsetzen, um andere Charaktere kinderleicht zu überzeugen.

Aber es gibt noch mehr: Schon bald findet ihr weitere Parasiten, deren Wissen ihr in euch aufnehmen könnt, um besondere Kräfte zu entwickeln. Das sind richtig starke Talente, die euch in Kämpfen stärker und vielseitiger machen. Von „Fernkampf-Kontern auf Zauber“ bis hin zum Wegschubsen aller Feinde im Umkreis oder einem “Stop”-Befehl, der Gegner am Angreifen hindert.

Ob man sich diese Macht zunutze machen will, ist eine der ganz großen Entscheidungen von Baldur’s Gate 3, die sich durch das ganze Spiel zieht.

Und genau jetzt kommt der Knackpunkt: Es ist für den Verlauf der Geschichte komplett egal, ob ihr die Macht des Parasiten nutzt.

Verführerische Macht – ohne Nebenwirkungen

Es hat absolut keine Auswirkungen auf euren Charakter oder das Ende, ob ihr eure Illithid-Kräfte benutzt. Es ist egal, ob ihr nur einen Wurm im Kopf habt oder noch 22 weitere absorbiert. Es ist vollkommen irrelevant, ob ihr eure Illithid-Kräfte bei jedem möglichen NPC einsetzt oder immer den „schweren“ Weg eines richtigen Fertigkeit-Checks wählt.

In meinem ersten Spieldurchlauf mit einem Freund haben wir uns zu gegenteiligen Herangehensweise entschieden. Während der Halbling den Parasit auf jeden Fall loswerden wollte und von den Kräften niemals Gebrauch gemacht hat, hat sich meine Tiefling gierig auf jeden Parasiten gestürzt und die Kräfte ohne Unterlass verendet.

Mit jedem weiteren Parasit wurde sie mächtiger und ganz ehrlich: Die Fähigkeiten sind im Kampf absolut übermächtig. Sich in ein Displacer Beast verwandeln zu können oder alle Feinde unter einem gewissen HP-Wert (der am Ende 23 betrug) sofort töten zu können, war einfach krass. Achja: Permanentes Fliegen ist auch nett oder Zauber einfach kostenlos sprechen zu können.

Halb-Illithid und sämtliche Kräfte erlernt. Bedeutung für die Story? Null.

Ich dachte: Ich werde dafür bestraft, die Macht des Parasiten ständig zu nutzen

Die Fähigkeiten im Kampf und die absolute Dominanz in Gesprächen sorgten immer wieder für Diskussionen im Discord. Wir waren uns beide sicher, dass diese Wahl am Ende Konsequenzen haben würde. Wir waren uns sicher, dass der Halbling sich in einem finalen Konflikt gegen den Parasiten besser behaupten kann, während meine Tiefling, die diese Kräfte permanent genutzt hat, vermutlich auf ein „böses“ Ende zusteuert und das hemmungslose Nutzen dieser Macht ihr am Ende das Genick brechen wird.

Dass das so sein würde, haben wir uns nicht einfach aus heiterem Himmel ausgedacht – sondern das Spiel impliziert dies permanent. Als ich das erste Mal einen weiteren Parasiten aufnehme, wird die Gefahr davon deutlich hervorgehoben.

Alle Begleiter und NPCs warnen wiederholt davor, sich diesen Kräften hinzugeben. Man wisse einfach nicht, wohin das führt und am Ende liefere man sich damit nur den Gedankenschindern aus.

Selbst die neutrale Erzähler-Stimme warnt indirekt davor. Wenn man zum ersten Mal einen zusätzlichen Parasiten „konsumiert“, dann kommt eine Aussage wie: „So viel Potenzial, aber auch so viel Gefahr. Wissen, das bereit ist, von dir geerntet zu werden. Aber zu welchem Preis?“

Nimmt man den Parasiten dann auf, wird das Ganze noch einmal verstärkt:

„Das Wissen des Parasiten nährt deinen Verstand. Doch gleichzeitig spürst du, wie etwas Wichtiges verschwindet. Etwas, ein Teil tief in dir, ist nun für immer verloren.“

Leere Worte, ohne jede Bedeutung.

Für mehr Illithid-Kräfte hat Cortyn sich sogar unmoralischen Tentakel-Angeboten hingegeben.

Auch viele NPCs wirken mit dem Wissen, dass man bedenkenlos den dunklen Weg einschlagen kann, deutlich weniger interessant. Der “Emperor”, der euch die ganze Zeit dazu verleiten will, die Macht der Illithiden zu nutzen, wirkt gleich weniger bedrohlich. Auch die lange Questreihe um einen magischen Ring, der den Einfluss eures Parasiten komplett aufhalten soll, ist hinfällig – er funktioniert sowieso nicht, obwohl die Quest und der Text was anderes behauptet.

Nur eine Gameplay-Mechanik ohne tiefe Bedeutung?

Natürlich kann man jetzt sagen: „Was regst du dich so auf, das ist halt nur eine Ingame-Erklärung für einen neuen Talentbaum, lol.“

Aber das ist schlicht nicht wahr. Die Entscheidung, den Parasiten niemals, nur im Notfall oder permanent zu nutzen, ist eine tragende Thematik in Baldur’s Gate 3. Es ist der Konflikt, der nicht nur in den Köpfen der gespielten Charaktere tobt, sondern auch in denen der Spieler vor dem Bildschirm.

Dass es ohne Konsequenzen bleibt, die Kräfte zu nutzen, ergibt ja nicht einmal aus Gameplay-Sicht Sinn. Denn wann immer man die Kräfte des Parasiten nutzt, ist das quasi ein „automatischer Erfolg“ – man muss (fast) immer nur gegen eine Schwierigkeit von 2 würfeln. Das heißt faktisch, dass lediglich ein kritischer Misserfolg (also eine gewürfelte 1) scheitern kann.

Aber warum sollte man sich als Spieler dazu entschließen, einen Wurf auf Charisma oder Stärke zu machen, wo man eine 15 oder 20 überbieten muss, wenn man gleichzeitig einfach „Illithid-Wissen“ anwählen kann, das vollkommen ohne spielerische und erzählerische Konsequenzen der „Easy Mode“ ist?

Dass man quasi „for free“ einfach auf das Illithid-Wissen zurückgreifen kann, ist damit leider nur eines: schlechtes Spieldesign.

Ich finde das ungeheuer schade.

Baldur’s Gate 3 ist ein Spiel, das seine Spielerinnen und Spieler permanent sehr ernst nimmt. Mit nur einem Klick auf einen falschen Gegenstand, kannst du ein ganzes Dorf gegen dich aufbringen und einen Kampf um Leben und Tod auslösen. Mit nur einer Entscheidung kann man das Schicksal von Dutzenden NPCs formen und den Verlauf der Geschichte drastisch verändern.

Das Fehlen dieser großen, finalen Konsequenz, deren Bedeutung durch das ganze Spiel hinweg betont wird, beraubt Baldur’s Gate 3 eines würdigen Abschlusses. Ausgerechnet in der wichtigsten Entscheidung nimmt Baldur’s Gate 3 seine Spieler nicht mehr ernst.

Auch wenn die Reise ungeheuer viel Spaß gemacht hat, verleiht es dem Ende einen sehr bitteren, enttäuschenden Beigeschmack.

Baldur’s Gate 3 hat weit über 100 Stunden großen Wert darauf gelegt, dass meine Entscheidungen Konsequenzen haben und logisch weitergeführt werden. Doch die thematisch wichtigste Entscheidung, ob man die Macht des Parasiten nutzt oder nicht, die bleibt ohne jede Konsequenz.

Und das ist nur eines: Verdammt schade.