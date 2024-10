Spielerin von Baldur’s Gate 3 löst eines der schwierigsten Rätsel – mit ganz viel Wurst

In Baldur’s Gate 3 können Würste dabei helfen, einige der kniffligsten Rätsel zu lösen – wenn man denn weiß, wie man sie korrekt einsetzen muss.

In Baldur’s Gate 3 gibt es einige knifflige Rätsel, die so manche von euch sicherlich schon innerlich zur Weißglut getrieben haben. Doch auch wenn die Antwort manchmal offensichtlich ist, gibt es häufig kreative Wege, um die Rätsel auch auf andere Art und Weise zu lesen. Die bisher wohl beste Methode: Wurst. Denn mit jeder Menge Wurst kann man eine Prüfung von Shar bewältigen.

Ein Pfad voller Sicherheits-Würste in Baldur’s Gate 3

Was ist das für ein Rätsel? Eine der Prüfungen von Shar trägt den Namen „Leap of Faith“, also „Glaubenssprung“. Das Rätsel besteht aus einem großen Areal, das scheinbar vollständig mit verschlingender Leere gefüllt ist. Berührt der Charakter diese Dunkelheit, wird er nahezu sofort getötet. Allerdings gibt es einen schwer ersichtlichen Weg, mit dem man durch den Gang navigieren kann, um das Ziel auf der anderen Seite der Leere zu erreichen.

Wie wurde das Rätsel jetzt gelöst? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 berichtet Rastasputin davon, wie seine Partnerin das Rätsel angegangen ist:

Meine Partnerin ist gerade bei ihrem ersten Playthrough. Ich bin dafür berüchtigt, ihr ungewollte Tipps zu geben und ihr dadurch den Spaß zu ruinieren, weshalb ich diesmal gar nichts gesagt hätte, außer sie fragt. Letzte Nacht hatte sie die Glaubenssprung-Prüfung in Akt 2. Sie hat erkannt, dass dort unsichtbare Plattformen sind und ihre Methode, um sie zu offenbaren, war … überall Würste hinwerfen. Schon bald hatte sie einen Pfad voller Sicherheits-Würste, die sie zum Ende geführt haben. Ich war extrem beeindruckt, absolut genial, das ist einer der vielen Gründe, warum ich sie so liebe.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Kreativität in Baldur’s Gate 3 immer wieder belohnt wird und zu manch einem unerwarteten Erfolg führen kann.

Wie löst man das Rätsel eigentlich? Potenzielle Lösungen für das Rätsel gibt es viele. Die offensichtlichste Methode ist es, sich den Raum vor dem Rätsel genauer anzuschauen. Denn der passierbare Weg ist als Bild auf den Boden eingelassen, sodass man im Grunde im Vorfeld genau sehen kann, welche Route man durch die Leere nehmen muss, um von der todbringenden Bedrohung verschont zu werden.

Andere Methoden, wie etwa das Springen mit „Weiter Sprung“ oder einfach das „Fliegen“ zum Ziel hat Baldur’s Gate 3 in den letzten Patches entfernt – sie führen jetzt in der Regel zum direkten Tod des Charakters.

In Baldur’s Gate 3 gibt es zahlreiche Stellen, an denen sich Kreativität und „um die Ecke denken“ richtig auszahlen kann, denn der Entwickler Larian hat hier viel Freiheit gelassen. So gibt es einen Trick, mit dem ihr nahezu unendlich viele Zauber sprechen könnt.