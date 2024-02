Baldur’s Gate 3: House of Hope – Ritualkreis lösen, Orphischen Hammer finden und Boss besiegen

Im Haus der Hoffnung in Baldur’s Gate 3 müsst ihr einige Herausforderungen bewältigen, aber ihr werdet dafür ordentlich belohnt. MeinMMO verrät euch, wie ihr in das Haus gelangt, den Orphischen Hammer schnappt und den Boss besiegt.

Was hat es mit dem Haus der Hoffnung auf sich? Das Ziel ist, den Orphischen Hammer zu bekommen, um Orpheus von seinen Ketten im Astralprisma zu befreien (wenn ihr das möchtet). Abgesehen davon warten ein cooler Kampf gegen Raphael und legendäre Items auf euch. Raphael hat den Hammer und befindet sich in seinem Anwesen – das Haus der Hoffnung.

Alternativ könnt ihr auch einen Pakt mit dem Teufel Raphael im Bordell Sharess’ Liebkosung eingehen, um den Orphischen Hammer direkt zu erhalten. Jedoch für einen Preis: Im Austausch für das Versprechen, ihm die Krone von Karsus zu überlassen, sobald ihr das Elder Brain besiegt habt.

Hinweis: Es ist auch möglich, das Haus der Hoffnung zu betreten, wenn ihr bereits einen Pakt mit Raphael geschlossen habt. In diesem Fall könnt ihr euren Vertrag vor Ort vernichten, um euch aus dem Pakt zu befreien. Raphael wird jedoch alles andere als erfreut darüber sein.

So gelangt ihr in das House of Hope – Portal öffnen

Als Erstes müsst ihr erstmal in das Haus der Hoffnung gelangen. Dafür geht ihr zu dem okkulten Laden Teufels Preis in Baldur’s Tor – ungefähr im Nordwesten der Unterstadt, westlich von der Schmiede. In diesem Laden gibt es viele kuriose Gegenstände, darunter auch Gegenstände aus der Hölle. Untersucht die Gegenstände, um zu erfahren, dass sich hinter Helsik noch mehr verbirgt. Dann redet ihr mit Helsik.

Geht zum Laden Teufels Preis , um in das Haus der Hoffnung zu gelangen.

Entweder überzeugt ihr sie mit dem passenden Preis, versprecht ihr Panzerhandschuhe der Hügelriesenstärke mitzubringen oder setzt geschickten Taschendiebstahl ein, um die notwendigen Informationen zu erhalten. Diabolikerin Helsik wird euch das geheime Ritual verraten, das euch den Zugang zum Haus der Hoffnung ermöglicht.

Diabolikerin Helsik im Laden Teufels Preis

Ritual lösen und das Portal zum Haus der Hoffnung öffnen

Von Helsik erhaltet ihr ein In Teufelshaut gebundenes Zauberbuch mit der Anleitung, wie das Ritual zum Öffnen des Portal funktioniert und eine Ritualtasche mit fünf Materialien. Zudem erhaltet ihr auch einen Schlüssel zum Obergeschoss ihres Ladens, wo sich der Blutkreis des Rituals befindet.

Das steht in der Anleitung:

Anleitung, was ihr tun müsst, um das Portal zu öffnen.

So setzt ihr die Anleitung um: Nehmt den Tisch, der im Raum ist als Süden . Von dort aus legt ihr folgende Gegenstände richtig hin:

Den Schädel auf die Sternspitze im Süden (beim Tisch)

Die Münze von Mammon (vom Tisch ausgesehen) links auf die Spitze

Den Diamanten auf die linke Spitze im Norden

Den Weihrauch auf die rechte Spitze im Norden

Den infernalischen Marmor in die Mitte des Sterns

Ritualkreis House of Hope

Nachdem ihr die notwendigen Schritte unternommen habt, könnt ihr mit dem Portal interagieren, um zum Haus der Hoffnung zu gelangen.

Tipp: Lieber vorher nochmal rasten und Vorräte aufstocken – wie beispielsweise Tränke, Elixiere oder bestimmte Schriftrollen. Sobald ihr im Haus der Hoffnung seid, könnt ihr keine Schnellreise mehr verwenden.

Haus der Hoffnung – Begegnung mit Hope

Beim Ankommen im Haus der Hoffnung trefft ihr zuerst auf eine Zwergin namens Hope – besser gesagt auf eine Projektion. Sie gibt euch Kleidung, damit ihr euch im Haus der Hoffnung unaufällig bewegen könnt. Diese Kleidung solltet ihr anlassen, da sonst mehrere Gegner auftauchen und alle feindlich euch gegenüber gesinnt sind.

Hope wird euch helfen im Haus der Hoffnung zurecht zu kommen.

Besteht noch einige Fähigkeits-Prüfungen, um Informationen zu bekommen. Sie wird euch erklären, dass ihr einen Schlüssel, den Orpischen Hammer oder den Vertrag (wenn ihr einen Pakt mit ihm habt) mit Raphael braucht und finden müsst. Am Ende sollt ihr sie dann noch befreien. Der erste Schritt ist jedoch das Archiv.

House of Hope geheimes Versteck

House of Hope – Geheimversteck

Erkundet das Haus der Hoffnung und macht euch auf den Weg zum Archiv. An einer Wand (X: – 6482, Y: 2944) werdet ihr auf einen inaktiven infernalischen Edelstein treffen, mit dem ihr interagieren könnt. Besteht die Weisheits- und Intelligenz-Checks, um eine versteckte Kammer zu offenbaren und die Items zu looten. Hier befindet sich auch der Vertrag von Mol.

Dieses Item könnt ihr looten:

Höllenlicht-Helm

Höllenlicht-Helm: Was er kann

Zum Archiv gehen, um die Boudoir-Einladung zu erhalten

Vor dem Archiv redet ihr am besten nochmal mit Hope. Sie wird euch Informationen geben, mit denen ihr den Archivar täuschen könnt, um die Einladung zum Boudoir zu erhalten. Dafür müsst ihr wieder Fähigkeit-Checks bestehen. Danach geht ihr ins Archiv.

So erhaltet ihr die Einladung:

Geht ins Archiv und redet mit dem Archivar, versucht ihn zu täuschen, dadurch bekommt ihr sofort die Boudoir-Einladung

Anderererseits könnt ihr auch andere Fähigkeits-Würfe probieren, um an die Einladung ranzukommen

Wenn alles scheitert, könnt ihr den Archivar angreifen oder auch die Einladung von ihm stehlen

Nachdem ihr die Einladung erfolgreich bekommen habt, macht ihr euch auf den Weg zum Boudoir von Raphael.

Karte von House of Hope

Das Boudoir – Haarlep treffen

Im Schlafzimmer von Raphael trefft ihr nicht auf den Teufel selbst, sondern auf einen Inkubus namens Haarlep. Er liegt dort auf einem prächtigen Bett mit aufreizenden Dessous. Ein Spieler hat die mysteriöse Inschrift auf der Unterwäsche von Haarlep entziffert und verraten, was genau die Botschaft bedeutet.

Der Inkubus fordert euch zu einem Spiel der Verführung auf. Er ist in der Lage, das eigene Aussehen beliebig zu verändern, weshalb ihr ihn in Form von Raphael entdeckt.

Tipp: In dem Raum befindet sich ein Brunnen, der euch quasi lange Rasten lässt.

Was für Möglichkeiten habt ihr nun mit Haarlep? Haarlep hat den Schlüssel zum Tresor, in dem sich das Passwort für den Orphischen Hammer befindet.

Erlaubt es Haarlep, euren Körper als Tarnung (Verkleidung) zu verwenden, um den Schlüssel zu erhalten. Verkauft aber nicht eure Seele, denn dann bekommt ihr ein Game Over .

. Oder: Bekämpft Haarlep, um den Schlüssel zu erhalten

Tipp: Wenn ihr die Höllenlicht-Handschuhe möchtet, dann müsst ihr Haarlep bekämpfen, um sie plündern zu können.

Das können die Handschuhe:

Die Höllenlicht-Handschuhe bekommt ihr, wenn ihr Haarlep im Kampf besiegt.

Sobald ihr den Schlüssel habt, sucht ihr nach einem Gemälde von Raphael – es befindet sich links von dem prächtigen Bett. Besteht den Wahrnehmungs-Check, um die Falle zu erkennen und zu entschärfen. Unter dem Gemälde ist ein Knopf, den ihr drücken könnt und hinter dem Gemälde offenbart sich dann der Tresor.

In dem Tresor befindet sich außerdem noch die Notiz mit dem gesuchten Passwort. Dieses Passwort braucht ihr, um die Kuppel im Archiv zu deaktivieren, die den Orphischen Hammer (oder euren Vertrag) beschützt.

Tipp: Nutzt den Brunnen im Boudoir, um eure Zauberslots und HP wieder zu erlangen und bereitet euch auf einen Kampf vor.

Zurück zum Archiv, um den Orphischen Hammer zu holen

Macht euch auf den Weg zurück zum Archiv. Nun könnt ihr zu dem Orphischen Hammer (oder Vertrag) gehen und die Kuppel mit Hilfe des Passwortes entfernen, um den Hammer zu schnappen oder den Vertrag zu zerreißen.

Der Archivar wird es bemerken und alle werden euch gegenüber feindselig sein, sobald ihr den Raum verlasst. Kämpft euch durch, nachdem ihr die Items eingesammelt habt.

Neben dem Orphischen Hammer (oder dem Vertrag) könnt ihr noch weitere starke Gegenstände einsammeln, die sich im Archiv befinden, darunter:

Amulett der mächtigen Heilung

Panzerhandschuhe der Hügelriesenstärke (die Helsik unbedingt haben möchte)

Hier ein genauer Blick auf die Items:

Amulett der mächtigen Heilung

Panzerhandschuhe der Hügelriesenstärke

Orphischer Hammer

Hope retten

Nachdem ihr euch durchgekämpft habt, geht ihr nach Osten, um Hope aus dem Gefängnis zu retten. Dafür steigt ihr durch eine Luke ins Gefängnis hinab. Im Gefängnis ist Hope angekettet und es wartet wieder ein Kampf auf euch – macht euch also bereit.

Danach könnt ihr in die Ketten von Hope zerstören und sie befreien, indem ihr den Orphischen Hammer ausrüstet und die Kristalle zerstört. Sie wird euch im Kampf gegen Raphael helfen.

Tipp: Geht danach nochmal zum Boudoir, um euch mit Hilfe des Brunnens zu heilen und Zauberslots wieder aufzufrischen.

Raphael Kampf – 666 Trefferpunkte

Danach trefft ihr auf Raphael, wenn ihr zurück zum Portal geht. Der Kampf gegen Raphael ist ein sehr schwerer Kampf. Wenn ihr die Möglichkeit habt (je nach Entscheidung im Shar-Tempel), dann wird Yurgir neben Raphael auftauchen. Mit einem Charisma-Wurf könnt ihr versuchen, Yurgir zu überzeugen, an eurer Seite zu kämpfen.

Raphael und Yurgir

Raphael hat 666 Trefferpunkte, was übrigens ein Symbol für den Teufel ist, und eine Rüstungsklasse (AC) von 21. Zudem hat er einen eigenen Bossraum und Song. In dem Raum befinden sich vier Seelensäulen, durch die er zusätzlichen Feuerschaden und einen Bonus auf Geschicklichkeitswürfe und Rettungswürfe erhält. Die Säulen benutzt er um auch HP wiederherzustellen und mächtige Zauber zu wirken.

Tipps:

Zerstört die Seelensäulen, bevor ihr euch auf Raphael und die Adds konzentriert und nehmt am besten gleißenden Schaden mit. Mit gleißenden Schaden könnt ihr die Säule auch für eine Runde deaktivieren. Denn wenn mehr Säulen aktiv sind, ist es schwieriger Raphael zu treffen – weil er mehr AC erhält.

Ihr könnt es auch mit Zaubern wie Monster festhalten oder Tashas grässliches Gelächter versuchen. Indem ihr die Zauber auf Raphael wirkt.

oder versuchen. Indem ihr die Zauber auf Raphael wirkt. Monster festhalten oder Tashas grässliches Gelächter eignen sich gut, weil die Rettungswürfe auf Weisheit basieren – und Raphael hat 13 Weisheit, was gegen seinen Charisma-Wert von 19 nicht sehr viel ist.

Nachdem ihr Raphael besiegt habt, könnt ihr die legendäre Höllenlicht-Rüstung looten. Sofern Hope überlebt hat, erhaltet ihr auch die legendären Handschuhe des Seelenfangs aus der Quest-Belohnung von ihr.

Das können die zwei Items:

Höllenlicht-Rüstung

Handschuhe des Seelenfangs für den Mönch

Es gibt viele Möglichkeiten wie ihr Raphael effektiv besiegen könnt. Eine Spielerin hat Raphael sogar in nur 2 Zügen besiegt: Baldur’s Gate 3: Einsame Kämpferin besiegt Boss mit 666 HP und seine Armee in 2 Zügen – So hat sie’s gemacht