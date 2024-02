Baldur’s Gate 3: Spieler wollte mit Minthara schlafen – das kostet ihn seinen Spielstand

Dass man sich in Baldur’s Gate nach ein bisschen mehr Liebe und Zuneigung sehnt, ist nun auch kein besonderes Phänomen. Denn die Entwickler von Larian kennen ihre Community offenbar sehr genau. Der große Patch 6 brachte kurz nach dem Valentinstag zuletzt zahlreiche Verbesserungen bei den Kuss-Animationen und sogar ein paar gänzlich neue Szenen, die das Herz so manch eines Fans höherschlagen lassen.

Die gesamte Goblin-Truppe greift mich in meinem Lager an, zusammen mit [Minthara]. Es gibt keine Möglichkeit, hier zu fliehen. Wir werden abgeschlachtet. Ich habe 6 Stunden meines Lebens verloren. Aber hey, wenigstens hatte ich Sex.

Minthara versucht dann, mich im Schlaf zu töten. Ich überzeuge sie recht einfach davon, das nicht zu tun. Nachdem ich den Würfelwurf bestehe, erzählt sie mir, dass sie mich zu den Türmen des Mondaufstiegs bringt, wenn ich würdig bin. Alles, was ich dafür tun muss, ist einen Überzeugungs-Wurf der Schwierigkeit 2 zu bestehen. Ich habe Guidance und bin Experte in diesem Bereich, also einen Bonus von +9. Das ist leicht, oder? 95 % Chance, das zu bestehen.

Doch anstatt nur das Date damit zu crashen, hatte der Spieler sich damit gleich in eine problematische Situation gebracht. Denn dass die Heldentruppe das gesuchte Relikt bei sich hat, kratzte ordentlich am Vertrauen von Minthara – immerhin war es ihre Aufgabe, genau dieses Objekt zu finden.

Was ist der Honour-Mode? Der „Honour-Mode“ von Baldur’s Gate 3 ist so etwas wie die Hardcore-Variante des Spiels. Ihr habt lediglich einen Versuch, um die Prüfungen und Schwierigkeiten des Spiels zu meistern. Wird eure Gruppe ausgelöscht, dann ist auch der Spielstand verloren. Ihr könnt ihn daraufhin zwar noch in einen „normalen“ Spielstand umwandeln, aber die Herausforderung ist dann gescheitert.

