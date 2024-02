Baldur’s Gate 3: Patch 6 wird so riesig, dass die Entwickler warnen: „Installiert lieber ganz neu“

Der neuste Patch von Baldur’s Gate 3 wird groß – sehr groß. Es gibt so viele Verbesserungen, dass ihr lieber eine Neuinstallation vornehmen solltet.

Obwohl Baldur’s Gate 3 inzwischen seit über einem halben Jahr veröffentlicht ist, scheinen die Entwickler von Larian Studios noch immer keine Pause einzulegen. Alle paar Wochen erscheint ein neuer, umfangreicher Patch, der das Spiel des Jahres 2023 noch weiter verbessert. Passend zum Valentinstag steht nun der Patch 6 auf dem Programm, der einige verbesserte Kuss-Animationen mit sich bringt.

Aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was in Patch 6 auf die Spielerinnen und Spieler wartet – denn das Update ist so groß, dass die Entwickler sagen: Installiert lieber neu, wenn eure Festplatte zu klein ist.

Das Wichtigste in Kürze:

Auf PC und Steam Deck braucht ihr 150 GB freien Speicher für den Patch.

Der Honour-Mode wird noch härter.

Es gibt viele „Quality of Life“-Verbesserungen.

Euer Charakter wird häufiger in Zwischensequenzen verwendet.

Ihr könnt aktive Gruppenmitglieder nun leichter wechseln.

Warnung vor Mega-Patch: Ihr braucht echt viel Speicherplatz

Der neue Patch von Baldur’s Gate 3 bringt ganze 21 GB auf die digitale Waage – doch das ist nur ein Bruchteil dessen, was der Patch tatsächlich für die Installation braucht. Wenn ihr die Installation des Updates durchführt, muss auf eurer Festplatte (PC & Steam Deck) mindestens 150 GB freier Speicherplatz zur Verfügung stehen, sonst kann die Installation nicht erfolgen.

Solltet ihr nicht genügend Platz auf der Festplatte haben, dann empfehlen die Entwickler, das Spiel im Vorfeld komplett zu deinstallieren und sich direkt die gepatchte Version herunterzuladen.

Zu den Konsolen hat Larian bisher keine Angabe gemacht – aber auch hier dürfte es sich wohl anbieten, lieber ein paar Gigabyte mehr Speicher freizuschaufeln als zu wenig zu haben.

Patch 6: Die größten Neuerungen

Die spannendsten Highlights von Patch 6 haben wir hier in der Übersicht.

Leichteres Wechseln der Gruppenmitglieder: Bisher war das Austauschen von Gruppenmitglieder ein bisschen mühselig. Ihr musstet im Lager erst mit dem Charakter sprechen, den ihr zurücklassen wollt und danach die Person anquatschen, die euch nun begleiten soll. In Patch 6 entfällt hier ein Schritt, denn ihr könnt einfach den Charakter anreden, der jetzt dazustoßen soll und hier eine Auswahl treffen, wer dafür zurückbleiben muss. Das spart einiges an Zeit und fühlt sich etwas runder an.

Mehr Redezeit für euren Helden: Mit dem Patch wird euer Charakter häufiger im Mittelpunkt der Dialoge stehen. Das Spiel wird nämlich versuchen, euren gewählten Helden zum Mittelpunkt des Dialogs und damit dem primären Sprecher zu machen. Vorher war das häufig der Charakter, der „zu nah“ an eine neue Szene kam und den Dialog damit auslöste.

Euer Held steht häufiger im Mittelpunkt der Dialoge.

Besseres Küssen im ganzen Spiel: Auch wenn Larian schon im Vorfeld einen hohen Wert auf die Romanzen gelegt hatte, die Kuss-Animationen wirkten manchmal noch ein wenig unbeholfen. Passend zum Valentinstag wurden die meisten Kuss-Animationen nun überarbeitet und sichergestellt, dass die Lippen sich auch wirklich berühren. Ein bisschen mehr Leidenschaft in der Welt von Faerûn dürfte eurem Avatar sicher gefallen. Wie das verbesserte Küssen aussieht, haben wir euch hier gezeigt.

Honour-Mode mit legendären Aktionen: Der Honour-Mode ist zwar ohnehin schon recht schwer, aber Larian will hier nochmal ein bisschen zulegen. Es wird neue, legendäre Aktionen geben, die es lediglich in diesem Spielmodus gibt. Dabei handelt es sich wohl um neue Boss-Fähigkeiten mit besonderes verheerenden Effekten. Wie genau die aussehen, werden wir aber wohl erst mit dem Release des Patches erfahren.

Was steckt sonst noch im Patch 6? Abgesehen von den oben erwähnten Highlights ist der Patch voll von Bugfixes und kleineren Anpassungen, die das Spielerlebnis abrunden sollen. Denn auch wenn Baldur’s Gate 3 extrem gute Wertungen bekommen hat, gibt es doch noch einige Fehler – manche amüsant, andere ärgerlich. Zu diesen Bugfixes gehört auch die Reparatur von zwei Fähigkeiten, nämlich „Shield Bash“ und „Rebuke of the Mighty“, die künftig wieder korrekterweise Rettungswürfe auslösen sollen.

Die vollständigen Patch Notes wurden zwar noch nicht veröffentlicht, aber alleine die Highlights dürften für viele ein Anlass sein, sich noch einmal in die Welt von Baldur’s Gate 3 zu stürzen.

Jemand hat übrigens versucht, Baldur’s Gate 3 als Katze durchzuspielen – ob das gelungen ist, erfahrt ihr hier.