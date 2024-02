Baldur’s Gate 3: Pünktlich zum Valentinstag erscheint Patch 6, lässt euch endlich so richtig rumschmusen

Was steckt noch in Patch 6? Abgesehen davon hat Larian Studios angekündigt, dass eure Gefährten neue Animationen bekommen werden, wenn sie im Lager untätig da stehen. Zudem sollen noch neue Legendäre Aktionen im Honour Modus hinzugefügt werden, um den Modus noch herausfordernder zu gestalten. Dazu wird es noch eine Reihe von Bug Fixes geben.

In Faerûn wird es bald noch romantischer. Larian Studios ist bereit, Spieler mit einem herzerwärmenden Patch zu überraschen. Patch 6 für Baldur’s Gate 3 soll in der Woche vom 12. Februar veröffentlicht werden und verspricht, eure Liebesgeschichten auf ein neues Level zu heben.

