Art Director von Baldurs Gate 3 erklärt: Spieler wollen cool und nicht realistisch aussehen 

Baldur’s Gate 3 besticht durch seine Vielfalt an Spielmöglichkeiten und Ausrüstungsoptionen. Im Interview mit PC Gamer sprach Alena Dubrovina, Art Director bei Larian Studios, über die Schwierigkeiten beim Rüstungsdesign, Barbaren-Rüstungen und ihre wichtigsten Learnings.

Wer ist Alena Dubrovina? Alena Dubrovina ist seit kurzem Art Director bei Larian Studios. Während der Entwicklungszeit von Baldur’s Gate 3 arbeitete sie als Lead Character Artist am Spiel. Davor steuerte sie unter anderem bereits Designs für Divinity: Original Sin 2 bei.

In ihrem Portfolio auf Artstation.com erklärt sie, an welchen Charakteren sie mitgewirkt hat und was sie designte: Unter anderem steuerte sie die Kopfmodelle sowie die dazugehörigen Texturen für Karlach, Raphael und Ketheric Thorm bei. Das Starter-Outfit von Astarion stammt ebenfalls von ihr.

Auf X.com (ehem. Twitter) gab sie zudem an, dass sie für einige der Unterwäsche-Designs in Baldur’s Gate 3 verantwortlich ist:

Style vor Praktikabilität

Was lernte die Designerin? Vor allem zu Beginn der Entwicklung wies Alena Dubrovina immer wieder darauf hin, dass bestimmte Entwürfe einfach nicht praktikabel oder unrealistisch waren:

Mir wurde klar, dass [Praktikabilität und Realismus] nicht das Ziel waren. Die Hauptsache ist, dass [die Rüstung] cool aussieht, in die Spielumgebung passt und die Geschichte erzählt, die es zu erzählen gilt.

Dubrovina freut sich auch, dass sie bislang noch keine Beschwerden über das Rüstungsdesign aus der Community erreicht haben.

Eine der größten Herausforderungen war die Perspektive

Was waren die Herausforderungen in der Entwicklung? Im Gespräch mit PC Gamer erzählt Alena Dubrovina von ihrer Zeit als Designerin für Baldur’s Gate 3. Speziell Rüstungsdesigns waren eine Gruppenaufgabe, der sie sich zusammen mit weiteren Künstlern und den Autoren stellte.

Eine der größten Herausforderungen sei es gewesen, dass die Rüstungen und Outfits in Baldur’s Gate 3 im Gegensatz zu Divinity: Original Sin 2 zwar auch in der Top-Down-Perspektive, aber vor allem in Cinematics gut aussehen mussten.

Speziell waren die Designs, aber auch die entsprechenden Muster schwierig umzusetzen. So gab es mehrere Entwürfe, die aus der Nähe einzigartig und sehr gut aussahen, aber auf die Entfernung hin sehr gleich wirkten.

Auch mussten viele Rüstungsdesigns verworfen werden, wenn sie zu wild oder zu extravagant waren, wenn die technischen Animatoren ihr Veto einlegten: Manche Designs waren einfach nicht praktikabel für animierte Charaktere in einer Spielwelt.

Dennoch hatte das Team die Chance, sehr kreativ zu werden: Manchmal haben wir uns etwas ausgedacht, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Dann machten wir einen kleinen Test, und wenn alle damit zufrieden waren, realisierten wir es.

Barbaren bekommen keine Schulterpolster

Welche Klasse machte besondere Probleme? Speziell über die Rüstung der Barbaren-Klasse zerbrach sich das Team wohl länger den Kopf, denn hier mussten Vorgaben aus Dungeons & Dragons beachtet werden:

„Ihr Outfit gilt technisch gesehen nicht als Schutz. Das war eine große Herausforderung für Leute, die noch nie eine solche Rüstung entworfen haben! Im Briefing heißt es ‚Rüstung‘, weil es als Ausrüstungsteil den Rüstungsslot belegt. Man will also ständig Schulterpolster hinzufügen. Oder man möchte eine Art Schutzgürtel oder eine Brustplatte hinzufügen. Und immer wenn wir die Skizzen bekamen, sagten wir: ‚Nein, nein, das sollte keine Rüstung sein, das ist zu schützend!‘ Wir mussten uns an das Design dahinter halten.“

Warum tragen Barbaren keine klassische Rüstung? Barbaren in Baldur’s Gate 3 sowie Dungeons & Dragons tragen grundsätzlich keine Rüstung, die ihre Rüstungsklasse erhöhen könnte. Sie starten auf Level 1 mit der Fähigkeit Rüstungslose Verteidigung . Solange ein Barbar keine Rüstung trägt, ist ihre Rüstungsklasse 10 plus ihr Geschicklichkeits- und Konstitutionsmodifikator. Mehr zu den Besonderheiten der Barbaren könnt ihr hier lesen: Bester Barbaren Build – So spielt ihr Karlach richtig

Zudem spricht die Art Director darüber, dass für sie auch Trends aus der realen Welt wichtig sind für Videospiel-Rüstungsdesigns. Es sei wichtig, sich im Prozess nicht zu isolieren und die eine Person zu sein, die im stillen Kämmerchen vor sich hin arbeitet – immer im gleichen Stil: Ich glaube, Baldur’s Gate 3 ist auch deshalb so erfolgreich, weil wir es so abwechslungsreich wie möglich gestaltet haben.

Tatsächlich glänzt Baldur’s Gate 3 durch Abwechslung: Kein Run ist jemals gleich, die verschiedenen Klassen ermöglichen euch die verschiedensten Herangehensweisen an die im Spiel gestellten Probleme und ihr könnt aus 10 verschiedenen ausgearbeiteten Romanzen wählen. Manche Spieler verlangen jedoch nach noch mehr.