Baldur’s Gate 3 hat bereits 10 mögliche Romanzen, aber Spieler verlangen noch mehr – „Lasst mich die imaginäre Frau in meinem Kopf heiraten“

Baldur’s Gate 3 begeisterte nicht nur mit seiner Story und gutem Gameplay. Auch die verschiedenen Romanzen haben es den Spielern angetan. Aber jetzt wünschen sie sich noch mehr Optionen und eine davon hat nicht einmal ein Gesicht.

Welche möglichen Romanzen gibt es in Baldur’s Gate 3? In dem Rollenspiel habt ihr die Wahl zwischen 10 möglichen romantischen Beziehungen und One-Night-Stands, die ihr im Laufe des Spiels beginnen könnt. Wenn ihr es schafft, könnt ihr also alle möglichen Begleiter im Spiel auch daten.

Tatsächlich ist es mit manchen Charakteren sogar möglich, mehrere Romanzen auf einmal am Laufen zu haben.

Mittlerweile haben vermutlich viele Spieler mindestens ihren ersten Durchlauf des Spiels abgeschlossen und damit vermutlich auch schon eine der möglichen Romanzen durchlebt. Vielleicht haben einige Spieler auch schon den nächsten Durchlauf hinterher geschmissen, um eine weitere Romanze zu erleben.

Mit 10 verschiedenen Optionen könnte man jedenfalls glauben, dass die Spieler genug Auswahl haben. Aber jetzt äußern sie ihre Wünsche über weitere Romanzen-Optionen.

Welche Romanze wollen die Spieler erleben? Auf reddit ging jetzt die Diskussion los, welche Romanzen-Optionen Larian noch in das Spiel aufnehmen solle. Viele wünschen sich die Tiefling-Bardin Alfira oder den Schmied Dammon als Option.

Losgetreten hat diese Diskussion auf reddit der User „Megazupa“ mit seinem Post:

In seinem Post fordert er Larian dazu auf, dass sie ihn die imaginäre Frau in seinem Kopf heiraten lassen sollen. Und damit ist ganz eindeutig, wen sich der User als eine mögliche Romanze wünscht: die Erzählerin.

Diese begleitet euch von Beginn an durchs Spiel und kommentiert all eure Handlungen und Geschehnisse. Und damit scheint die „Gesichtslose“ tatsächlich vielen Spielern ans Herz gewachsen zu sein.

Denn viele stimmen dem reddit-Post zu und drücken in ihren Antworten deutlich aus, dass auch sie sich eine Romanze mit der Erzählerin wünschen und ziemlich gut vorstellen können:

SynnerSaint schreibt: „Sie kann jederzeit die Autorität über mich haben“

ChosenOfTheMoon_GR schreibt: „Diese Erzählerin hat eine der schönsten und verführerischen Stimmen, die ich je gehört habe“

Janixon1 schreibt: „Wann immer sie ‘authority’ sagt, fühle ich das Blut aus meinem Kopf schwinden“

Deutlich wird also, dass die Erzählerin vor allem mit ihrer Stimme und ihrer Art, die Dinge zu betonen, die Spieler um den Finger wickeln konnte.

User „XChrisUnknownX“ hat sich dann auch noch überlegt, wie so eine mögliche Liebesszene aussehen könne, beziehungsweise sich in diesem Fall anhören könnte und schreibt: „Dein Wunsch mich zu heiraten steigt an. Was ist dieses Gefühl? Es fließt durch deinen Geist, nagt an jedem deiner Gedanken. Du starrst geradeaus in das leere Feld. Willst du mich heiraten?“

Welchen Charakter würdet ihr euch als eine weitere Romanzen-Option in Baldur’s Gate 3 wünschen? Diskutiert in den Kommentaren mit.

