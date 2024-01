Baldur’s Gate 3: Spieler stirbt direkt beim ersten Würfeln – aufgrund einer Besonderheit seiner Klasse

In Baldur’s Gate 3 gibt es zahlreiche Klassen und Unterklassen. Ein Spieler dachte, dass ihm eine Besonderheit seiner Klasse großen Spaß verschaffen wird – aber er starb stattdessen schon beim ersten Würfeln.

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er in seinem neuen Run eine besondere Zauberer-Unterklasse in Baldur’s Gate 3 austesten wollte. Er entschied sich für einen Zauberer der „wilden Magie“. Die Unterklasse verleiht Zauberern eine Verbindung zu chaotischer Magie, was zu unvorhersehbaren Ereignissen und Effekten führt.

Das bedeutet, dass beim Wirken eines Zaubers ein zusätzlicher Effekt auftreten kann – dieser kann nützlich, schädlich, oder eine Mischung aus beidem sein, je nach Effekt und Kontext, in dem er auftritt (via Baldur’s Gate Wiki). Ein unvorhergesehener Moment hat für den Tod des Spielercharakters von „WunWunSituation“ gesorgt – und das direkt am Anfang.

„Wilde Magie macht doch Spaß, oder?“

Was war das für ein Moment? Auf Reddit beschreibt „WunWunSituation“ am 14. Januar in seinem Beitrag eine unvorhergesehene Situation, die für seinen Spielercharakter das frühe Aus bedeutete:

Ich habe gerade einen neuen Run begonnen und wollte einen „Wilde Magie“-Zauberer ausprobieren, denn wilde Magie macht doch Spaß, oder? Also klettere ich aus der Kapsel und dachte, es wäre das Beste, wenn ich mich erst einmal mit „Magier-Rüstung“ ausstatten würde. Nun, „Wilde Magie“ wurde ausgelöst und ein Mephit spawnte. Ein paar unglückliche Würfe später war ich tot, ohne den ersten Raum verlassen zu haben. Lasst uns das noch einmal machen!

Der Mephit, der durch die „Wilde Magie“ ausgelöst wurde, hat den Spieler offenbar schon im Nautiloiden überrascht – der erste Bereich, den man in Baldur’s Gate 3 erkundet. Dort könnt ihr euch übrigens eine starke Waffe von Kommandant Zhalk sichern.

Was sagen andere Spieler dazu? Der Reddit-Beitrag verzeichnet über 6.900 Upvotes und mehr als 270 Kommentare. Einer der Top-Kommentare stammt von „BigZach1“. Der Nutzer meint, noch besser wäre es, wenn das der erste Versuch eines Honour-Runs wäre. Und „trengilly“ antwortet darauf: „Ha! Ja, ‚Wilde Magie‘-Zauberer ist der ultimative Schwierigkeitsmodus für den Honour-Run!“

„tincanicarus“ schreibt im Kommentar zu dem Beitrag, dass das ein Achievement sein sollte. Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft eine große Schlacht schiefgegangen ist, weil sich alle meine Charaktere spontan in Katzen verwandelt haben.“ Und „Earis“ schreibt: „Ich liebe dieses Spiel und all den Blödsinn, in den man sich verwickeln lassen kann.“

Der Honour-Mode ist eine besondere Herausforderung in Baldur’s Gate 3. Hier habt ihr nur eine einzige Speicherdatei und „Save Scumming“, also exzessives Neuladen, um immer das perfekte Ergebnis zu bekommen, ist nicht möglich.

