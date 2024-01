Baldur’s Gate 3: Nach 30 Stunden akribischer Planung endet der Honour-Mode durch eine Dialog-Wahl

In Baldur’s Gate 3 ist der Honour-Mode die größte Herausforderung und jeder Fehler kann zum Ende führen. Doch so „blöd“ ist dort wohl kaum einer gescheitert.

Wer in Baldur’s Gate 3 eine ganz besondere Herausforderung mit viel Spannung sucht, der wagt sich an den Honour-Mode. Mit nur einer einzigen Chance ist das RPG gleich viel intensiver und jede Entscheidung will wohl überdacht werden. Doch anstatt heldenhaft in der Schlacht oder durch eine ungünstige Fass-Explosion das Ende zu finden, gelang dem Reddit-Nutzer jointlvr420 der wohl ruhmloseste Tod – durch eine Dialog-Option.

Was ist der „Honour-Mode“? Diese Schwierigkeit wurde erst nachträglich dem Spiel hinzugefügt und entspricht ungefähr dem „Hardcore“-Modus anderer Spiele. Das heißt im Klartext: Ihr habt nur ein einziges Leben und könnt nicht neu laden. Das heißt im Fall von Baldur’s Gate 3 auch, dass man kein „Safe Scumming“ betreiben kann – jeder Würfelwurf ist endgültig und mit den Konsequenzen muss gelebt werden.

Wie endete der Run? Bereits am Ende von Akt 1 fand jointlvr420 sein Ende in Baldur’s Gate 3 – nämlich auf dem Gebirgspass, der zu Akt 2 führt. Er hatte sein Team nahezu perfekt ausgerüstet, viele seltene Rüstungen bekommen und sogar ein Schwert mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit ergattern können. Ganze 30 Stunden hat er in Akt 1 verbracht, um ihn möglichst „perfekt“ zu spielen.

Doch in der alten Tempel-Anlage von Lathander unterlief ihm dann ein folgenschwerer Fehler. Er verscherzte es sich mit Vlaakith, der Anführerin der Githyanki. Und das hatte zur Folge, dass das Spiel ein sofortiges Ende fand.

Wer ist Vlaakith? Vlaakith ist die Königin der Githyanki und hat ein großes Interesse daran, dass die Gruppe ihr dabei hilft, das Relikt von Schattenherz wieder in die Finger zu kommen. Ihr erstes Auftreten ist ziemlich imposant und einschüchternd – genau so, wie sie es beabsichtigt. Wenn man sich allerdings nicht beeindruckt zeigt und Vlaakith immer weiter reizt, dann wird auch ihr Tonfall unhöflicher.

Sollte man dann noch immer nicht einlenken, zeigt Vlaakith ihre Überlegenheit. Anstatt mehr Truppen auf die Helden zu hetzen, entfesselt sie einen der mächtigsten Zauber – so mächtig, dass man ihn als Spieler gar nicht erlernen kann: Wunsch.

Wunsch sorgt dafür, dass ein Wunsch in Erfüllung geht – nicht mehr und auch nicht weniger. Und Vlaakith wünscht sich nicht etwa, dass sie das Relikt in ihren Händen hält, sondern wünscht sich direkt den Tod der Heldentruppe.

Und exakt so kommt es dann auch. Vlaakith tötet die Helden und damit fand der Honour-Mode ein spontanes Ende.

Habt ihr den Honour-Mode schon ausprobiert? Wie endete euer erster Run?

Ein anderer Spieler hat in seinem „Honour Mode“-Run ein wichtiges Item vergessen und dadurch im Prinzip das gesamte Spiel verloren, da er nicht neu laden konnte: Baldur’s Gate 3: Spieler verliert im härtesten Modus, weil er einen Gegenstand vergisst