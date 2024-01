Baldur’s Gate 3: Spieler verliert im härtesten Modus, weil er einen Gegenstand vergisst

In Baldur’s Gate 3 ist mit Patch 5 der „Honour Mode“ eingezogen, der die Spieler vor eine noch härtere Herausforderung stellt, denn: In dem Modus kann man nicht neu laden. Ein Spieler hat in dem Modus verloren, weil er einen wichtigen Gegenstand vergessen hat.

Im Honour Mode habt ihr nur eine einzige Speicherdatei und könnt somit nicht neu laden, um etwa beim Würfeln ein besseres Ergebnis zu bekommen oder um eine schwierige Mission neu zu starten.

In Akt 3 von Baldur’s Gate 3 werdet ihr vor eine wichtige Entscheidung gestellt. Dabei geht es darum, ob man Orpheus, den Prinz der Githyanki und eigentlich rechtmäßige Anführer seines Volkes, befreien sollte, oder nicht.

Entscheidet ihr euch dafür, ihn zu befreien, benötigt ihr einen wichtigen Gegenstand. Wie ihr den Gegenstand bekommt und was die Konsequenzen sind, wenn ihr ihn rettet – oder auch nicht, haben wir in diesem Artikel erklärt.

Ein Spieler hat das wichtige Item jedoch vergessen und dadurch im Prinzip das gesamte Spiel verloren, da er im Honour Mode nicht neu laden konnte.

Spoiler: Der Artikel enthält Spoiler zu Akt 3 von Baldur’s Gate 3.

Wie hat er das Spiel verloren? Auf Reddit schreibt der Nutzer „JohnFrum“ am 4. Januar, er glaube den „dümmsten Weg“ gefunden zu haben, wie man im Honour Mode von Baldur’s Gate 3 verlieren kann. In seinem Text beschreibt er, was ihm passiert ist:

Ich bin auf dem Weg zum Endkampf und habe beschlossen, Orpheus zu befreien, also habe ich Karlach gegen Lae’zel ausgetauscht, weil sie schmollen würde, wenn ich sie nicht mitbrächte. Wir haben dem Imperator gerade die Nachricht überbracht, und er hat uns im Prisma zurückgelassen. Großartig! Jetzt müssen wir nur noch die Felsen mit dem Spezialhammer zertrümmern, für den wir den ganzen Weg zur Hölle auf uns genommen haben. Lae’zel, du hast die Ehre! Was? Du hast vergessen, den Hammer von Karlach zu holen?!? Aber wir sind in einer roten Zone, können nicht rasten und der Imperator hat das Tor geschlossen, als er ging. Jetzt sitzen wir also alle hier fest und haben für den Rest der Zeit nur noch unsere Fürze als Gesellschaft, schätze ich. Vielleicht können wir ihm die Arme abhacken und ihn auf diese Weise befreien? „JohnFrum“ auf Reddit

In einem Kommentar schreibt „JohnFrum“, er habe das Spiel schon einmal beendet. Auf die Frage, wieso er überhaupt La’zael mitnehmen wollte, schreibt er, dass seine Hauptfigur mit La’zael von Beginn an geplant hatte, Orpheus zu befreien. Deshalb hielt er es für wichtig, dass sie dabei ist.

Eigentlich habe er auch Karlach mitnehmen wollen, entschied sich aber spontan für Gale an ihrer Stelle. Und dann habe er vergessen, den Orphischen Hammer von Karlach an La’zael zu übergeben.

In den Kommentaren im Reddit-Beitrag merkt ein Nutzer an, dass es hier eigentlich einen Sicherheitsmechanismus geben müsste, in etwa, dass der Imperator gar nicht erst weggeht, wenn man den Orphischen Hammer nicht dabei hat.

Ein anderer Nutzer merkt an, dass Raphael in der Situation auftaucht, über die Unfähigkeit des Spielers spottet und ihm den Orphischen Hammer überreicht. Zumindest, insofern man ihn nicht getötet und sein Angebot angenommen hat.

Für MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel gehört der Teufel Raphael zu den liebsten Bösewichten in Baldur’s Gate 3. Sie hat ihre Top 5 in einem Ranking zusammengestellt.