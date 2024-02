In Baldur’s Gate 3 könnt ihr auf Multiclassing setzen, um noch mehr aus euren Charakteren rauszuholen. MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel stellt euch heute ein starkes Barden-Build vor, womit ihr haufenweise Schaden anrichtet und bereits so manchen Gegner mit nur einem Zug erledigen könnt.

In Baldur’s Gate 3 gibt es ein Multiclass-Build, der euch ermöglicht, selbst die stärksten Gegner in einem Zug zu besiegen: der Killerbarde. Dieser einzigartige Build kombiniert die Klassen Barde, Kämpfe und Schurke und bietet eine effektive Möglichkeit, haufenweise Schaden in kürzester Zeit auszuteilen.

Was macht ihn noch so besonders? Mit dem Killerbarden-Builld seid ihr zusätzlich mit mittlerer Rüstung gut geschützt und könnte einiges einstecken. Somit seid ihr nicht nur ein reiner Glass Cannon . Alles in einem macht der Killerbarde eine Menge Spaß, da ihr hier nicht als Supporter, sondern als nahezu unaufhaltsame Kampfmaschine agiert.

Eine seiner Besonderheiten ist die Ausnutzung der Stärke von Handarmbrüsten in Baldur’s Gate 3. Anders als in den offiziellen Regeln von Dungeons & Dragons könnt ihr in Baldur’s Gate 3 mit beiden Händen Armbrüste führen. In D&D benötigt ihr (was auch eher der Logik entspricht) eine freie Hand zum Nachladen, was den Einsatz von zwei Handarmbrüsten verhindert.

Doch im Spiel könnt ihr mit der Off-Hand (zweite Handarmbrust) eure Bonusaktion nutzen, um zu schießen. Dadurch könnt ihr einen Barden erschaffen, der enormen Schaden mit Handarmbrüsten macht.

Gleichzeitig ermöglicht euer hohes Charisma, dass ihr alle Interaktionen übernehmen könnt und in vielen Gesprächen sogar Vorteile erhaltet.

Das Build wird auch als Fernkämpfer-Barde bezeichnet und wurde bekannt durch den YouTube-Kanal d4: D&D Deep Dive. Genau dieses Killerbard-Build von dem YouTuber möchten wir euch hier genauer vorstellen.

Multiclass Killerbarde Build: So levelt ihr

Attributspunkte Verteilung:

Geschicklichkeit: 16

Charisma: 16

Konstitution: 14

Intelligenz: 10

Weisheit: 10

Stärke: 8

Killerbarde Build – Items

Zwei Handarmbrüste

Mittlere Rüstung

Level 1 – Barde

Wählt die Klasse: Barde

Barde Bis Stufe 6 levelt ihr in den Barden

Wichtigste Klassenaktion : Bardische Inspiration

: Bardische Inspiration Zauber: Tashas grässliches Gelächter, Heilendes Wort, Feenfeuer, Bane

Tashas grässliches Gelächter, Heilendes Wort, Feenfeuer, Bane Zaubertricks: Böser Spott, Freunde

Böser Spott, Freunde Kampfstil: Kampf mit zwei Waffen

Bardische Inspiration könnt ihr mit Level 1 dreimal pro langer Rast als Bonusaktion einem eurer Gruppenmitglieder geben. Die Klassenaktion sorgt dafür, dass das Ziel dann einen Bonus auf seinen nächsten Angriffswurf, seine nächste Fähigkeitsprüfung oder auf seinen nächsten Rettungswurf bekommt (1d6).

Normalerweise verwendet man die Aktion gerne unterstützend für eure Verbündeten, aber bei diesem Build braucht ihr die Bardische Inspiration für euch selbst, um euren Schaden der Waffenaktionen zu erhöhen. Als Killerbarde agiert ihr nicht als Supporter, sondern als reine Damagemaschine.

Level 2 – Barde

Klassenmerkmal: Alleskönner

Alleskönner Klassenaktion: Gesang der Rast

Gesang der Rast Zauber: Favoriten picken

Durch Gesang der Rast erhaltet ihr eine zusätzliche kurze Rast pro Tag, worüber sich vor allem auch Hexenmeister, Mönche und Kämpfer freuen. Druiden erhalten zudem ihre Aufladungen zum Verwandeln zurück.

Level 3 – Barde

Unterklasse: Schule der Schwerter

Schule der Schwerter Fertigkeiten: Pickt eure Favoriten

Pickt eure Favoriten Rüstung: Mittlere Rüstung

Mittlere Rüstung Zauber: Person festhalten (Pickt jedoch euren Favoriten, hängt auch stark von eurer Teamkombination ab, welchen Zauber ihr vielleicht noch nicht habt und benötigt)

Person festhalten (Pickt jedoch euren Favoriten, hängt auch stark von eurer Teamkombination ab, welchen Zauber ihr vielleicht noch nicht habt und benötigt) Kampfstil: Kampf mit zwei Waffen

Als Unterklasse Schule der Schwerter bekommt ihr Übung in mittlere Rüstung. Zudem erhaltet ihr verschiedene Nahkampf- und Fernkampfaktionen, um Schaden zu verursachen. Für all diese Aktionen wird die Bardische Inspiration (1d6) oben drauf angerechnet, wodurch ihr mehr Schaden insgesamt anrichtet könnt. Als Killerbarde setzt ihr euren Fokus auf die Fernkampfaktionen.

Die wichtigste Komponente: Schwungvoller Hieb

Eine dieser Waffen-Aktionen ist eure wichtigste Komponente als Killerbarde : Schwungvoller Hieb (Fernkampf) . Mit dieser Waffenaktion könnt ihr bis zu zwei Gegner gleichzeitig angreifen – ähnlich wie beim späteren Eldritch Blast vom Hexenmeister, bei dem ihr insgesamt 3 Strahle abschießen könnt, verteilt auf 1-3 Gegner. Ihr könnt stattdessen auch beide Attacken auf ein Ziel richten. Beide Angriffe bekommen zusätzlich 1d6 Schaden der bardischen Inspiration drauf gerechnet.

Mit eurer Bonusaktion könnt ihr dann noch mit eurer Off-Hand (Handarmbrust) einen weiteren Angriff pro Zug ausführen – also insgesamt 3 Angriffe auf Level 3. Mit dem Kampfstil Kampf mit zwei Waffen könnt ihr dem Schaden eurer Off-Hand (Handarmbrust) erhöhen, indem der Geschicklichkeitsmodifikator hinzufügt wird.

Level 4 – Barde

Talent: Scharfschütze

Scharfschütze Zauber: Pickt euren Favoriten

Pickt euren Favoriten Zaubertrick: Pickt euren Favoriten

Mit dem Talent Scharfschütze könnt ihr +10 auf eure Angriffe mit Fernkampfwaffen bekommen, aber mit einer Strafe von -5 auf euren Trefferwurf. Das Ganze ist ein passives Merkmal, was ihr an- und ausschalten könnt.

Als Kombination mit diesem Talent lohnt es sich einen Kleriker oder Paladin dabei zu haben, der den Zauber Segnen (Bless) auf euch wirken kann. Denn durch Segnen wird eure Trefferwahrscheinlichkeit erhöht, in dem ihr einen Bonus von +1d4 auf Angriffswürfe bekommt. Zudem erhaltet ihr denselben Bonus auch auf eure Rettungswürfe. Der Konzentrationszauber Segnen kann dabei bis zu 10 Runden anhalten und zählt zu den stärksten überhaupt.

Level 5 – Barde

Wichtige Klassenmerkmale: Verbesserte bardische Inspiration und Quelle der Inspiration

Verbesserte bardische Inspiration und Quelle der Inspiration Zauber: Hypnotisches Muster oder Furcht

Level 5 gehört zu den wichtigsten Leveln. Ihr bekommt eine Verbesserung auf eure bardische Inspiration. Statt 1d6 werden nun 1d8 angerechnet.

Zudem habt ihr nun vier Aufladungen von der bardischen Inspiration. Und durch Quelle der Inspiration erhaltet ihr eure Aufladungen sowohl von der langen Rast als auch von der kurzen Rast zurück.

Level 6 – Barde

Unterklassenmerkmal: Extra-Angriff

Extra-Angriff Zauber: Pickt euren Favoriten

Mit Level 6 schaltet ihr das Unterklassenmerkmal Extra-Angriff frei, mit dem ihr, wie der Begriff schon sagt, einen zusätzlichen Angriff erhaltet. Wenn ihr als Aktion einen Angriff benutzt habt (also Schwungvoller Hieb) könnt ihr in der selben Aktion noch einen Angriff ausführen. Zusammen mit eurer Aktion Schwungvoller Hieb (Handarmbrust) und eurer Bonusaktion (Off-Hand Handarmbrust) könnt ihr möglicherweise 5 Angriffe in einer Runde raushauen.

Alle zusammen können dann zusätzlich von Scharfschütze profitieren, also jeweils zusätzlich 10 Schaden verursachen. Die meisten auch noch mit einem zusätzlichen 1d8 von der bardischen Inspiration.

Habt ihr noch einen Magier oder Zauberer dabei, oder eine andere Klasse, die den Zauber Haste kann, so könnt ihr auf euren Killerbarden diesen Zauber wirken. Durch Haste hat das Ziel einen Bonus von +2 auf die Rüstungsklasse, einen Vorteil bei Geschicklichkeitswürfen und die Bewegungsgeschwindigkeit wird verdoppelt.

Doch das Wichtigste ist: Ihr bekommt pro Zug eine zusätzliche Aktion. So könnt ihr als Killerbarde bis zu 7 Angriffe machen, indem ihr nochmal mit Schwungvoller Hieb angreift – und das bereits auf Level 6. Haste könnt ihr übrigens auch über Tränke erhalten. Doch mit einem Haste-Trank hält der Effekt nur 3 Runden, mit dem Zauber kann der Effekt bis zu 10 Runden halten.

Level 7 – Kämpfer

Kampfstil : Bogenschießen

: Bogenschießen Klassenaktion: Durchschnaufen

Levelt auf Stufe 7 ein Level in die Klasse Kämpfer . Es lohnt sich besonders, weil ihr durch den Kämpfer den Kampfstil Bogenschießen erhaltet. Dadurch bekommt ihr als passives Merkmal einen Bonus von +2 auf eure Fernkampfangriffe, was eure Trefferchance erhöht. Zudem bekommt ihr noch die Klassenaktion Durchschnaufen , wodurch ihr euch per Bonusaktion einmal pro kurzer Rast (um 2-11 Trefferpunkte) selbst heilen könnt.

Level 8 – Schurke

Fertigkeiten: Pickt eure Favoriten

Pickt eure Favoriten Waffenaktion: Hinterhältiger Angriff

Levelt auf Stufe 8 in die Klasse Schurke . Durch Hinterhältiger Angriff ist es möglich einmal pro Runde 1d6 zusätzlichen Schaden mit einer Fernkampf- oder einer Finessewaffe (in diesem Fall: Handarmbrust) zu verursachen, wenn ihr gegen das Ziel im Vorteil seid. Oder auch, wenn ein Verbündeter quasi neben dem Gegner steht (also innerhalb von 1,5m) und ihr nicht im Nachteil seid. Wenn also beispielsweise euer Paladin oder Kleriker vorne bei den Gegnern steht, könnt ihr Hinterhältiger Angriff benutzen.

Level 9 – Schurke

Raffinierte Aktionen (Klassenaktionen): Spurt, Rückzug, Verstecken

Alle drei Klassenaktionen Spurt, Rückzug und Verstecken sind praktisch und je nach Situation könnt ihr sie sinnvoll einsetzen. Alle drei könnt ihr per Bonusaktion verwenden. Zum Beispiel Spurt, um im Kampf (im aktuellen Zug) eure Bewegungsrate zu verdoppeln.

Level 10 – Schurke

Unterklasse: Wählt den Dieb

Wählt den Unterklassenmerkmale: Flinke Finger, Kletteraffe

Flinke Finger gibt euch eine zusätzliche Bonusaktion, wodurch ihr jetzt zwei Bonusaktionen pro Zug verwenden könnt.

Eure Combo sieht dann in etwa so aus: Schwungvoller Hieb (Aktion) + Schwungvoller Hieb (Extra-Angriff) + Bonusaktion (Off-Hand Handarmbrust) + Bonusaktion (Off-Hand Handarmbrust)

Wenn ihr mit Schwungvoller Hieb angreift könnt ihr bereits durch den Extra-Angriff insgesamt 4 Treffer mit eurer Handarmbrust auf beispielsweise ein Ziel landen. Durch eure zwei Bonusaktionen könnt ihr mit eurer Off-Hand (zweite Handarmbrust) weitere 2 Treffer landen – also insgesamt 6 Treffer in einer Runde, ganz ohne Haste.

Eure Attacken mit Schwungvoller Hieb bekommen durch die bardische Inspiration 1d8 drauf gerechnet. Und alle eure Fernkampfattacken können von Scharfschütze profitieren, also nochmal zusätzlich 10 Schaden pro Treffer verursachen.

Level 11 – Kämpfer

Klassenaktion: Tatendrang

Auf Level 11 geht ihr ein weiteres Level in den Kämpfer (Level 2). Dadurch schaltet ihr die Klassenaktion Tatendrang frei. Durch Tatendrang bekommt ihr einmal pro kurzer Rast eine sofortige zusätzliche Aktion in eurem Zug. Das heißt, dass ihr in der Theorie in einer einzigen Runde 10 Angriffe mit dem Barden raushauen könnt – einmal pro kurzer Rast.

Wieder das selbe Spiel:

Schwungvoller Hieb (Aktion) + Schwungvoller Hieb (Extra-Angriff)+ Schwungvoller Hieb (durch vorheriges Aktivieren von Tatendrang) + Schwungvoller Hieb (Extra Angriff)+ Bonusaktion (Off-Hand Handarmbrust) + Bonusaktion (Off-Hand Handarmbrust) = 10 Angriffe, dadurch das jeder Schwungvoller Hieb 2 Treffer verursachen kann

Level 12 – Schurke

Talent: Attributsverbesserung

Mit Level 12 geht ihr wieder ein Level in den Schurken (insgesamt sind es 4). Ihr wählt das Talent: Attributsverbesserung, um eure Geschicklichkeit auf 18 zu erhöhen. Anmerkung: Es gibt einige Möglichkeiten durch das Spiel bereits vorher die Geschicklichkeit zu erhöhen. Falls ihr also schon auf Level 12 bei 20 Geschicklichkeit angekommen seid, empfiehlt es sich alternativ eine weitere Stufe in den Barden zu leveln statt in den Schurken.

Um einen tieferen Einblick in das The Killer Bard -Build von d4: D&D Deep Dive zu bekommen, könnt ihr sein Video auf YouTube anschauen.

Dieser Killerbarde-Build macht euch zu einer echten Schadensmaschine. Mit diesem Build könnt ihr mühelos einige starke Gegner bereits mit einem Zug erledigen, besonders wenn ihr Tatendrang bereit habt – und ihr haltet zusätzlich sogar noch etwas aus. Durch die Kombination der Klassen Barde, Kämpfer und Schurke erlangt ihr eine Bandbreite an Fähigkeiten und maximiert euren Schaden nahezu bis ins kleinste Detail.

Falls der Killerbarde-Build nicht ganz euer Geschmack ist, gibt es natürlich noch viele andere Multiclass-Builds zu entdecken. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat die besten Builds vorgestellt: Baldur’s Gate 3: Die besten Multiclass-Builds und was sie so gut macht