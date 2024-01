Baldur’s Gate 3: Bester Mönch Build – Alles zu Attributpunkte, Talente und Items

Wie verteile ich am besten meine Attribute? Als Mönch (Weg der Offenen Hand) ist euer Hauptattribut Geschicklichkeit, was sich auf die Initiative und Rüstungsklasse auswirkt. Ihr verfügt über das Klassenmerkmal Kampfkunst: Geschickte Angriffe , wodurch sich der Schaden eurer waffenlose Angriffe (Fäuste) nach der Geschicklichkeit statt nach Stärke richtet, sofern eure Geschicklichkeit höher als eure Stärke ist.

Was ist Mönch für eine Klasse? Die Klasse Mönch in Baldur’s Gate 3 ist eine vielseitige Wahl für Spieler, die nach einer dynamischen Spielweise suchen. Diese Klasse kann sowohl auf offensive als auch auf defensive Strategien setzen.

