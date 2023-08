Baldur’s Gate 3: Spieler baut klugen Mönch-Build – Erzeugt bis zu 320 Schaden pro Zug

Es wird also klar, dass ihr euch nur mit dem Thema auseinandersetzten müsst und wissen solltet, wie ihr euren Schaden mit mehreren zusätzlichen Angriffen in einem Zug erhöhen könnt.

Was sagen die Spieler? Der Reddit-User Shuiei bestätigt das Build von Orko und teilt seine eigene Erfahrung mit dem Multiclass-Build mit: „Mönch/Schurke ist bisher mit Abstand die beste Multiklasse, wenn es um Schaden geht. Ich spiele es und es macht dem Gegner nicht einmal Spaß (via Reddit ).“

Habt ihr das alles kombiniert, könnt ihr dank Bonus-Aktionen durch eure Talente und Items bis zu 8 Schläge durchführen, die 30 Punkte an Schaden pro Schlag erzeugen. Insgesamt sind bis zu 8 Schläge möglich, was euren Schaden pro Zug auf 240 anhebt. Das ist eine mächtige Summe an Schaden, die fast jeden Gegner in einem Zug vernichten kann.

Was ist das für ein Build? Der Reddit-Nutzer OrkoTheMage hat einen Mönch-Schurken-Build zusammengestellt, mit dem Fokus seine Gegner mit bloßen Händen zu vernichten. Jeder Spieler versucht den höchstmöglichen Schaden in seinem Build herauszukitzeln, um noch tödlicher zu werden.

In Baldur’s Gate 3 hat ein Spieler auf Reddit sein Mönch-Build präsentiert. Dabei offenbart er eine starke Kombination und massiven Schaden, den ihr pro Spielzug in einem Kampf erzeugen könnt. Wir zeigen euch die Details.

