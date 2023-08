Baldur’s Gate 3: Spieler erklären das „Hebel-Problem“ aus Akt 1: „Einer ist richtig, einer lustig“

Als ein klassisches Rollenspiel bietet Baldur’s Gate 3 den Spielern unzählige Möglichkeiten, um Entscheidungen zu treffen – sowohl in Dialogen als bei der Ausführung bestimmter Aktionen wie dem Betätigen eines Hebels. Einer dieser Entscheidungen bestimmt das Schicksal eines Gnoms, der entweder gerettet wird, oder Fliegen lernt.

Was ist das Hebel-Problem in Akt 1? Im ersten Akt von Baldur’s Gate trefft in dem zerstörten Dorf auf einige Goblins, die in der Gegend ihr Unwesen treiben. Einige dieser Goblins haben einen reisenden Gnom gefangengenommen und ihn an das Flügelrad einer Windmühle gefesselt.

Ihr habt jetzt die Möglichkeit, eurer Heldenrolle gerecht zu werden und den Gnom zu retten oder ihm seinem Schicksal zu überlassen.

Solltet ihr euch für die Rettung des Gnoms entscheiden, müsst ihr die Mühle betreten und in ihr einen Hebel betätigen. Das Problem dabei: es gibt zwei Hebel und wer unaufmerksam ist – oder boshaft – betätigt den „falschen“.

Während der linke Hebel die Mühle bremst und tatsächlich zum Stillstand bringt, löst der rechte Hebel eine Beschleunigung der Drehung aus, bei welcher der Gnom in einem hohen Bogen davongeschleudert wird.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein Clip auf Reddit:

Was sagt die Community? Die Spieler von Baldur’s Gate 3 finden es lustig, wie der Gnom bei Betätigung des rechten Hebels davongeschleudert wird. Ein Nutzer schreibt auf Reddit, dass es in der Situation keinen falschen Hebel gibt: „Ein Hebel ist richtig, der andere Hebel ist lustig.“

Ein anderer Spieler merkt jedoch an, dass der Gnom einer seiner liebsten „wiederkehrenden Charaktere“ im Spiel sei und man das verpasse, wenn man ihn stattdessen fliegen lässt. Das sei allerdings immer das Problem bei „bösen Optionen“ – für 5 Sekunden Spaß verpasse man Content für mehrere Stunden.

Dennoch sind sich viele Spieler einig, dass der Abflug des Gnoms lustig inszeniert war.

Ein User auf Reddit hat zudem die Überlegung aufgestellt, was passiert, wenn er den Zauberspruch „Federfall“ auf den Gnom anwendet, bevor er ihn fliegen lässt und möchte das in einem neuen Durchlauf herausfinden.

Federfall soll euch und eure Begleiter vor Fallschaden schützen. Ob sich damit der Gnom retten lässt, ist uns derzeit nicht bekannt.

Falls ihr „Federfall“ an fliegenden Gnomen austesten wollt, haben wir ein Gale-Build für euch, in dem der Zauberspruch enthalten ist:

