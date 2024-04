Baldur’s Gate 3: Bester Paladin Build für Minthara – Alles zu Unterklasse, Attribute und Talente

Der Paladin ist die beliebteste Wahl unter Spielern, aber warum ist das so? Das haben wir euch hier verraten: Warum ist der Paladin eigentlich die beliebteste Klasse in Baldur’s Gate?

Was machen Auren? Als Paladin erhaltet ihr Auren, die euch selbst und eure Teammitglieder stärken können. Dabei verbrauchen sie keinen Zauberslot, sondern können einfach so aktiviert werden. Die Auren bieten dauerhafte Vorteile für das Team und alle Auren können gleichzeitig aktiv sein.

Was macht Smite? Als Paladin ist Divine Smite (deutsch: Göttliches Niederstrecken) eure wichtigste Schadensquelle. Mit Smite verstärkt ihr gegen einen Zauberslot euren nächsten Angriff. Dadurch fügt ihr eurem Angriff zusätzlichen gleißenden Schaden (2d8) hinzu. Weitere 1d8 pro eingesetzter Zauberstufe (upcast). Pro Smite könnt ihr also zwischen 40 und 90 Schaden verursachen.

Welche Attribute wähle ich? Als Paladin (Schwur der Vergeltung) ist Stärke euer primäres Attribut. Und ein hohes Charisma ermöglicht es euch, überzeugender in Dialogen zu sein, eure Absichten leichter durchzusetzen, was euch zu einem herausragenden Hauptcharakter macht.

Mit diesem vorgestellten Build spielt ihr einen Paladin, der mit einem Zweihandschwert in den Kampf zieht. Der Build konzentriert sich darauf, mit dem Paladin ordentlich Schaden auszuteilen. Dennoch seid ihr auch tanky, da ihr schwere Rüstung tragen könnt und auch eine hohe AC (Rüstungsklasse) habt. Als Kampfstil wählt ihr also Kampf mit großen Waffen .

Der Paladin gehört zu den stärksten Klassen in Baldur’s Gate 3 . Diesmal zeigen wir euch ein Paladin-Build mit der Unterklasse: Eid der Vergeltung. So könnt ihr das Beste aus Minthara oder eurem eigenen Paladin rausholen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to