Falls ihr eher einen Multiclass-Build bevorzugt für den Waldläufer, können wir euch hier ein Build empfehlen: Baldur’s Gate 3: Die besten Multiclass-Builds und was sie so gut macht

Mit Level 3 könnt ihr eure Unterklasse wählen – in diesem Build: Herr der Tiere. Damit schaltet ihr die Klassenaktion Begleiter des Waldläufers frei, wodurch ihr einen Tiergefährten erhaltet, der euch begleitet und im Kampf an eurer Seite steht. Jedes Tier hat unterschiedliche Fähigkeiten, die je nach Situation nützlich sein können.

Die Unterklasse Herr der Tiere für den Waldläufer in Baldur’s Gate 3 ermöglicht es, einen tierischen Begleiter herbeizurufen, der im Kampf an eurer Seite kämpft und unterstützt. Dieser tierische Gefährte kann je nach Wahl des Spielers verschiedene Formen annehmen.

