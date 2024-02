Baldur’s Gate 3: Einen starken Zauber könnt ihr bereits auf Level 1 benutzen und er trifft nahezu immer

Es gibt einen Zauber in Baldur’s Gate 3, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben – aber unfassbar stark ist: Ein unterschätzter Zauber ist gleichzeitig einer der stärksten, mit dem ihr viele Kämpfe für euch entscheidet

Was Magisches Geschoss noch so stark macht, ist der verursachte Energieschaden. Anders als bei vielen anderen Schadensarten, sind viele Gegner nicht immun oder resistent gegen Energieschaden. Was bedeutet, dass der Zauber gegenüber einer Vielzahl von Gegnern sehr effektiv ist.

Bereits auf Stufe 1 könnt ihr diesen Zauber mit eurem Magier oder Zauberer einsetzen. Doch was macht Magisches Geschoss so bemerkenswert?

Baldur’s Gate 3 bietet haufenweise Zauber, was die Auswahl nicht immer so leicht macht. Auf Level 1 könnt ihr bereits einen starken Zauber nehmen, der fast immer trifft.

