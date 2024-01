Baldur’s Gate 3: Ein unterschätzter Zauber ist gleichzeitig einer der stärksten, mit dem ihr viele Kämpfe für euch entscheidet

Baldur’s Gate 3 hat zahlreiche Zauber, doch ein unscheinbarer Zauber gehört zu den stärksten. Denn mit Segnen könnt ihr viele Kämpfe für euch entscheiden.

In Baldur’s Gate 3 gibt es haufenweise Zauber. Viele davon ziehen die Aufmerksamkeit förmlich auf sich – so gut wie jeder hat den AoE-Zauber Feuerball und Magische Geschosse im Kopf, die massiv Schaden anrichten können.

Doch einer, der oft im Schatten größerer Zauber steht, ist Segnen (Bless). Auch, wenn die Schadenzahlen nicht direkt ersichtlich sind, kann dieser unterstützende Zauber einem den Arsch retten. Segnen stellt sich also quasi als eine Geheimwaffe raus, wodurch ihre viele Kämpfe zu euren Gunsten entscheiden könnt.

Die Stärke von Segnen in Baldur’s Gate 3

Doch was macht Segnen nun eigentlich so gut? Die wahre Stärke von Segnen liegt in der Fähigkeit, das Kräfteverhältnis in einem schweren Kampf zu kippen. Diesen Zauber könnt ihr auf bis zu 3 Ziele anwenden. Alle drei Ziele erhalten einen Bonus von +1d4 auf Angriffswürfe und auch auf Rettungswürfe. Das Ganze hält 10 Runden lang, sofern eure Konzentration nicht abgebrochen wird. Pro höheren Zaubergrad könnt ihr noch mehr Teammitglieder segnen. Wenn ihr den Zauber als Stufe 2 Slot wirkt, könnt ihr 4 Ziele damit buffen.

Der Zauber Segnen lohnt sich für jedes Team.

Auf den ersten Blick mag dieser Buff vielleicht nicht so stark wirken, besonders für Neulinge in Dungeons and Dragons. Doch im Kampf erweist sich der Zauber als äußerst wirkungsvoll. Er erhöht die Trefferchance mit Nah- und Fernkampfangriffen um 5 bis 20 Prozent und stärkt gleichzeitig eure Widerstandfähigkeit gegen viele Effekte.

Besonders praktisch ist der Zauber bei Gegnern und Bossen, die eine hohe Rüstungsklasse (AC) haben. Die Tatsache, dass Segnen bis zu 10 Runden halten kann, macht den Zauber ebenfalls interessant. Insgesamt könnt ihr durch Segnen also eure Gegner schneller töten und zusätzlich dazu weniger Schaden erleiden.

Segnen könnt ihr bereits von Anfang an benutzen

Ein weiterer Aspekt, der Segnen so gut macht, ist die Zugänglichkeit. Bereits auf Level 1 könnt ihr den Zauber mitnehmen und bis ins Endgame ist er nützlich. Den Zauber ist sowohl für den Kleriker als auch für den Paladin verfügbar. Beide Klassen lohnen sich definitiv im Team dabei zu haben.

Persönlich liebe ich den Kleriker, neben dem Druiden, und betrachte diese Klasse als eine der mächtigsten im gesamten Spiel – besonders die Domäne des Lebens, wodurch ihr zu einem richtigen Heiler werdet. Mit dem Domäne des Lebens -Kleriker habt ihr den Zauber Segnen auch bereits von sich aus schon vorbereitet, also müsst ihr keinen Vorbereitungsslot dafür opfern, sondern habt ihn stets mit dabei.

Segnen ist also ein Zauber, auf den man sich während des gesamten Abenteuers in Baldur’s Gate 3 verlassen kann und den ich euch wärmstens empfehlen kann.

