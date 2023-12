Die am wenigsten gespielte Klasse in Baldur’s Gate gehört zu den stärksten und ich liebe sie auch

Kleriker in Baldur’s Gate 3 ist unterschätzt, aber mächtig. Unsere Autorin Fabienne erklärt, warum sie diese Klasse liebt und was sie besonders stark macht.

In Baldur’s Gate 3 gibt es eine Klasse, die sich im Schatten der Beliebtheit anderer versteckt: der Kleriker. Eine Statistik von Larian Studios enthüllt, dass der Kleriker die am wenigsten gespielte Klasse im Spiel ist:

Quelle: Larian Studios

Die Wahrheit ist, der Kleriker ist nicht nur ein schlechterer Paladin . Persönlich liebe ich den Kleriker, neben dem Druiden, und betrachte diese Klasse als eine der mächtigsten im gesamten Spiel.

Kleriker ist verdammt stark

Insgesamt stehen euch sieben Unterklassen zur Auswahl. Alle sind lebensfähig, doch ich finde die Domäne des Lichts und die Domäne des Lebens stechen nochmal deutlich hervor.

Was macht die zwei Unterklassen so stark?

Domäne des Lichts: Mit der Domäne des Lichts erhaltet ihr als Kleriker schon früh starke AOE-Spells, besonders die Channel-Divinity (Göttliche Macht fokussieren) und später den Feuerball, wodurch ihr massiven Schaden anrichten könnt. Mit der Feuerwand könnt ihr taktische Plays machen, indem ihr sie klug platziert, wodurch die Gegner erheblichen Schaden erleiden, wenn sie dadurch laufen. Zusammen mit Hunger von Hadar (beispielsweise vom Hexenmeister) ist das eine klasse Combo.

Zudem habt ihr bei der Domäne des Lichts freien Zugang auf den Zauber Schutzgeister . Das heißt, ihr müsst den Zauber nicht vorbereitet haben, sondern habt ihn direkt mit dabei. Mit eurer Reaktion Schützendes Flackern könnt ihr dem Gegner Disadavantage geben, wodurch der Angriff vom Gegner womöglich scheitert. Ab Level 5 könnt ihr die Reaktion auch für einen Verbündeten nutzen.

Domäne des Lebens: Diese Domäne ist mein persönlicher Favorit. Zugegeben spiele ich aber auch in anderen Spielen wie den beiden MMOPRGS WoW und FFXIV einen Heiler. Auch in LoL und Overwatch spiele ich gerne Supporter. Und in Valorant spiele ich Sage als Hauptcharakter – also ja, ich liebe den Spielstil. Es ist einfach so ein gutes Gefühl, wenn die Gruppe wegen einem überlebt, oder man durch unterstützende Fähigkeiten den Kampf drehen kann. Der Einfluss von Heilern und Supportern auf das Geschehen kann immens sein.

Mit dem Lebens-Kleriker hat man die einzige Klasse in Baldur’s Gate 3, die es schafft, die Verbündeten wirklich am Leben zu halten. Es ist die einzige Klasse, die als Heiler gelten kann. Zusätzlich ist man noch durch den Zugang zur schweren Rüstung tanky.

Auch bei der Wahl dieser Domäne erhält man später den freien Zugang zu den Schutzgeistern, was ein super starker Spell ist, mit dem man vor allem in Akt 2 richtig viel Spaß haben kann.

Mit dem Lebens-Kleriker werden die Heilzauber richtig stark. Mit der Unterklassen-Passive Jünger des Lebens heilt ihr zusätzliche Trefferpunkte in Höhe von 2 + Grad des Zaubers, was unter anderem für die AOE-Heilzauber wie Massen-Heilendes Wort und Massen-Wunden Heilen zählt. Als Channel-Divinity erhaltet ihr Leben erhalten – einen weiteren starken AOE-Heal.

Zusammen mit dem Konzentrations-Zauber Leuchtfeuer der Hoffnung garantiert ihr, dass eure Verbündeten die höchstmögliche Anzahl der Trefferpunkte durch eure nächsten Heilzauber erhalten- sofern eure Konzentration nicht abgebrochen wird. Dadurch könnt ihr starke Heal-Combos raushauen. Auch mit dieser Unterklasse habt ihr freien Zugang zu dem starken Zauber Schutzgeister .

Schutzgeister – ein so cooler Zauber

Schutzgeister ist einfach ein herausragender Zauber, der unglaublich viel Spaß macht und zu den stärksten im Spiel zählt. Für mich auch der Mario-Kart-Zauber , weil sich der Zauber wie die Panzer aus Mario Kart anfühlt, womit man die Gegner ordentlich nerven kann.

Schutzgeister ist ein Beschwörungszauber des 3. Grades, der Konzentration benötigt. Ihr ruft dabei Geister herbei, die euch in Form einer Aura beschützen. Gegner in der Nähe erleiden 3-24 gleißenden Schaden oder 3-24 nekrotischen Schaden pro Zug, je nachdem welche Schadensart ihr auswählt. Zudem ist ihre Bewegungsrate innerhalb der Aura halbiert. Bei einem Rettungswurf erleiden die Gegner trotzdem den halben Schaden.

Den Zauber erhaltet ihr mit allen Unterklassen vom Kleriker. Mit dem Lebens-Kleriker könnt ihr euch auch mit den Schutzgeistern in den Feinden platzieren und einfach quasi durch sie hindurch laufen, wodurch ihr viel Schaden anrichtet. Vor allem eignet sich diese Aura besonders gut, um kleine Feinde effektiv zu besiegen. In Akt 2 ist dieser Zauber Gold wert. Achtet aber darauf, dass ihr dabei keine Gelegenheitsangriffe provoziert.

Göttliche Führung: Immer ein praktischer Cantrip. Mit Göttliche Führung bekommt ihr einen Bonus von 1d4 auf eure Fähigkeit-Checks. Das Coole daran ist: Ihr könnt Göttliche Führung (Guidance) auch auf eure Verbündeten casten. Die Fähigkeit könnt ihr so oft wie ihr wollt anwenden, ohne Ressourcen zu verbrauchen.

Kleriker mag zwar die am wenigsten gespielte Klasse in Baldur’s Gate 3 sein (beziehungsweise als eigenen Charakter), aber der Mangel an Popularität wird wahrscheinlich auch durch die allseits beliebte Gefährtin Schattenherz beeinflusst, die selbst eine Klerikerin ist.

Doch für alle, die sich nicht sicher sind mit der Klassenwahl und Schattenherz nicht mit dabei haben wollen, kann ich den Kleriker wärmstens empfehlen. Ich selbst habe noch nicht zwei Kleriker in einer Gruppe gehabt, aber ich denke, das könnte ebenfalls stark sein, wenn ihr zwei verschiedene Unterklassen wählt.

Kleriker sollte man nicht unterschätzen – die Klasse ist nicht nur eine unterstützende Klasse, sondern kann auch selbst kräftigen Schaden austeilen und über das Überleben der Gruppe wachen.

In der richtigen Hände wird der Kleriker zu einem unschätzbaren Mitglied jeder Abenteurergruppe in Baldur’s Gate 3. Wie immer ist es Geschmackssache mit der Klassenwahl.

Was haltet ihr vom Kleriker? Welche Klasse liebt ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Auch ein RPG-Profi hat sich damit beschäftigt, warum Kleriker so wenig gespielt wird: Baldur’s Gate 3: Keiner will Kleriker spielen – ein RPG-Profi weiß, warum das so ist