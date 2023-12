Frodo und Sam spielen Baldur’s Gate 3 – und es läuft genau so, wie ihr jetzt denkt

Sam muss den Tag retten und Frodo macht wieder alles falsch – auch in Baldur’s Gate 3. Alles wie immer.

Baldur’s Gate 3 ist ein gigantischer Erfolg. Wohl die allermeisten dürften das riesige RPG von Larian kennen und die vielen Siege bei den „Game Awards“ haben nur dazu beigetragen, dass das Spiel noch bekannter wird. In einem kleinen Video spielen nun zwei der bekanntesten Fantasy-Helden überhaupt das Spiel, nämlich Frodo und Sam aus „Der Herr der Ringe“ – oder eher ihre beiden Schauspieler, Elijah Wood und Sean Astin.

Den Trailer zu Baldur’s Gate 3 seht ihr hier:

Was ist im Video zu sehen? Die beiden vor allem aus „Der Herr der Ringe“ bekannten Schauspieler unterhalten sich mit dem Larian-Chef Swen Vincke und dieser lädt sie zu einer Runde „Baldur’s Gate 3“ ein, damit sie mal erleben, was es mit diesem ganzen Hype eigentlich auf sich hat.

Elijah Wood scheint von der Idee eines Origin-Charakters angetan zu sein und spielt „Das Dunkle Verlangen“ – also die wohl blutigste und grausamste Weise, wie man Baldur’s Gate 3 erleben kann. Sean Astin entscheidet sich für einen Tiefling und scheint eher gutmütig unterwegs zu sein.

Das führt dann letztlich auch immer wieder zu kleinen und großen Konflikten. So verfällt er nicht nur dem nekromantischen Buch, sondern hackt auch einem „helfenden Magier“ mal eben die Hand ab oder tritt ein kleines Eichhörnchen mit voller Wucht.

Während Elijah Wood sich ganz von Nekromantie-Buch vereinnahmen lässt, ahnt Astin bereits, dass das kein gutes Ende nimmt. Nachdem der Larian-Chef dann dafür sorgt, dass Wood in seinen Tod springt, wird dieser kurzerhand von Astin direkt geplündert – doch das Buch scheint an ihn gebunden zu sein, denn auch seine Leiche will es nicht hergeben.

Final bleibt Astin allerdings nichts anderes übrig, als seinen Freund kurzerhand in die Lava zu schmeißen, um nicht nur die Welt vom Dunklen Verlangen zu befreien, sondern auch das Nekromantie-Buch zu verbrennen.

Auch wenn das Video am Ende natürlich vor allem Werbung für Baldur’s Gate 3 und die Xbox-Version darstellt, ist es dennoch schön anzusehen, wie die beiden Schauspieler sich in Baldur’s Gate 3 benehmen und welche interessanten Gespräche aufgrund der Aktionen im Spiel zustande kamen.

Immerhin musste wieder einmal Sam die Welt retten …

So reagiert die Community: Für viele war der Clip ein kleines Weihnachtsgeschenk, was sich auch vor allem in den positiven Kommentaren auf YouTube widerspiegelt:

„Sam: Tötet wieder eine riesige Spinne.

Frodo: Wird wieder von einem magischen Artefakt verdorben.“ – 35linkmaster

„Dass Elijah die beiden aus den Augenwinkeln anschaut, bevor er das Eichhörnchen yeetet, ist das beste, was ich je gesehen habe." – hostileguest3793

„Swen ist wie der fiese ältere Bruder, der das Spiel schon gespielt hat, aber möchte, dass seine kleinen Brüder die gleichen Fehler machen, wie er bei seinem ersten Durchlauf.“ – homeslice808

Wie gefällt euch das Video?