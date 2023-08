Baldur’s Gate 3: Keiner will Kleriker spielen – ein RPG-Profi weiß, warum das so ist

Der Kleriker ist die unbeliebteste Klasse in Baldur’s Gate 3 – mit sehr großem Abstand. Ein Profi weiß aber, woran das liegt.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr eine vielfältige Auswahl an Klassen, mit denen ihr euch in das Abenteuer rund um Gedankenschinder, die Absolute und jede Menge schwere Entscheidungen stürzen könnt. Doch nicht alle 12 Klassen sind gleichermaßen beliebt. Schon kurz nach dem Launch hatte Larian dabei eine Statistik veröffentlicht, welche Klasse am beliebtesten und welche am unbeliebtesten ist.

Während der Paladin die beliebteste Klasse war, ist es am anderen Spektrum der Kleriker gewesen – die mit Abstand am wenigsten gespielte Klasse. Selbst im Vergleich zur zweit-unbeliebtesten Klasse, dem Druiden, ist der Kleriker weit abgeschlagen, wie man aus dieser Statistik gut entnehmen kann:

Der Kleriker ist weit abgeschlagen – sogar noch hinter dem Druiden.

Aber warum ist das so? Ein RPG-Profi verrät, warum Kleriker so unbeliebt sind.

Josh Sawyer, einer der kreativen Köpfe hinter den RPGs der Reihe „Pillars of Eternity“, kennt die Gründe hinter der Unbeliebtheit der Kleriker.

Meiner Erfahrung nach hat das nichts mit Baldur’s Gate 3 oder 5E [dem D&D-Regelwerk] an sich zu tun. Die Leute erstellen einfach generell keinen Kleriker oder Priester als Hauptcharaktere in Fantasy-RPGs. Die waren schon immer die am wenigsten gespielte Klasse in jedem Fantasy-RPG, das ich erstellt habe.

Der Grund scheint zu sein, dass viele einen Kleriker oder Priester eher als „Nebencharakter“ wahrnehmen – einen Unterstützer, der eben dem Protagonisten zur Seite steht. Die Idee eines Unterstützers, der von hinten Segen auf die Gruppe spricht und nicht an vorderster Linie mitkämpft, ist eben nicht so ansprechend für viele.

Darauf angesprochen meinte auch Sawyer: „Ja, ich bin zuversichtlich, das ist der Grund. Support ist eben etwas für andere Leute.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dazu kommt, dass draufgängerische Charaktere, wie eben ein fanatischer Paladin, als „heroischer“ angesehen werden, als jemand, der im Hintergrund Gebete spricht.

Shadowheart trägt eine Mitschuld

Einen Grund für die Unbeliebtheit der Kleriker sehen viele in Shadowheart („Schattenherz“). Sie ist nicht nur eine der bekanntesten Begleiterinnen, sondern auch eine der beliebtesten. Immerhin ist sie eine hübsche Halbelfe, die nicht nur ordentlich austeilen kann, sondern auch heilt und eine interessante Geschichte aufweist.

Da Shadowheart selbst eine Klerikerin ist, erscheint die Klasse selbst gleich weniger spannend. Denn wenn man bereits eine Klerikerin im aktiven Team hat, dann lohnt es kaum, selbst ebenfalls Kleriker zu spielen.

Habt ihr aus eurem Charakter einen Kleriker gemacht? Oder versteht ihr, warum viele diese Klasse nicht spielen?

Der nächste Patch von Baldur’s Gate 3 erscheint schon bald – und lässt euch endlich nervige Mitspieler rauswerfen!